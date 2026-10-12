P. Diddy wurde mit Kopfverletzung aus Gefängnis gebracht

In der Bundeshaftanstalt FCI Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey kam es am frühen Samstagmorgen zu einem unerwarteten Zwischenfall: Sean "Diddy" Combs (56) musste das Gefängnisgelände verlassen, um medizinisch versorgt zu werden. Wie TMZ berichtet, hatte sich der Rapper am Kopf verletzt und soll gegen 1 Uhr nachts in einem Krankenwagen abtransportiert worden sein. Mutmaßlich wurde Diddy zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lange blieb er offenbar nicht außerhalb der Gefängnismauern: Noch vor Sonnenaufgang kehrten die Einsatzkräfte mit ihm in die Haftanstalt zurück.

Wie es zu der Kopfverletzung kam, ist bislang ein Rätsel. Ob sich der siebenfache Vater bei einem Unfall verletzte oder eine andere Ursache hinter dem medizinischen Notfall steckt, ist nicht bekannt. Auch die genauen Umstände des Vorfalls und die Frage, welche medizinische Versorgung Diddy benötigte, bleiben vorerst offen. Immerhin soll keine Lebensgefahr bestanden haben. Wie Page Six berichtet, war der Musiker während des Einsatzes bei Bewusstsein und ansprechbar. Weitere Einzelheiten zu seinem Gesundheitszustand oder einer möglichen Behandlung im Krankenhaus sind bislang nicht bekannt.

Schon vor diesem Vorfall sorgte der siebenfache Vater hinter Gittern für Schlagzeilen. Wie TMZ berichtet, wurde der Musiker bereits zuvor in eine Sonderunterbringung verlegt. Hintergrund waren Vorwürfe, er genieße hinter Gittern besondere Privilegien. So soll er unter anderem Massagen und Alkohol erhalten haben. Außerdem sei er im Besitz eines Mobiltelefons mit Nacktbildern gewesen. Auch mit Blick auf seine Entlassung gibt es eine Änderung: Eigentlich sollte der Produzent im Januar 2028 auf freien Fuß kommen. Nach aktuellem Stand muss er sich jedoch länger gedulden, denn seine Freilassung ist nun erst für März 2028 vorgesehen.

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, September 2007

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper

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