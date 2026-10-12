Dusche & Bett: Das lief nach Kim und Nikolas Promi-BB-Jawort

Nach ihrer Hochzeit bei Promi Big Brother blieb die gemeinsame Hochzeitsnacht natürlich nicht aus. Kim Virginia (31) und Nikola Grey (30) gaben sich am Wochenende vor laufender Kamera beim großen Bruder noch mal das Jawort. Dank der Übertragung konnten auch ihre Mitbewohner, die im Garten des großen Bruders unterkommen, die Trauung mitverfolgen. Die anschließende Hochzeitsparty fand jedoch nur für die Hausbewohner statt – für den Bräutigam wurde eine Ausnahme gemacht. Er durfte ausnahmsweise zu seiner frisch angetrauten Frau ins Haus ziehen.

Nikola konnte sein Glück kaum fassen. "Weißt du, was ich machen wollte, als ich reinkam? Ich wollte zu jedem gehen und jeden umarmen und küssen und ich wollte jedem Danke sagen, der das organisiert hat und der gemerkt hat, wie viel du mir bedeutest", schwärmte er Kim vor. Voller Aufregung und Liebe ging es anschließend für die Turteltauben unter die Dusche. Und nicht nur das warme Wasser, auch das Bett durften sie sich teilen. Axel Schulz (57) räumte seinen Platz im Schlafzimmer bereitwillig und zog für eine Nacht auf das Sofa. "Ein emotionaler Tag, es war sensationell. Einer der schönsten Momente hier", freute sich der ehemalige Boxer mit dem Paar.

Kim und Nikola erleben bei "Promi Big Brother" aber nicht nur Höhepunkte: Das Paar wird von den Mitstreitern regelmäßig an seinen schweren Verlust erinnert – beziehungsweise diesbezüglich ausgefragt. Dass Kim tatsächlich schwanger war und eine stille Geburt erleiden musste, wollten ihr einige Bewohner nicht einfach abkaufen. Nachdem sie den Fragen zu Beginn weitgehend aus dem Weg gegangen war, bestätigte sie im Laufe der Zeit dann doch, wirklich schwanger gewesen zu sein. Die Schwangerschaft bestätigte später auch ihr Ex-Manager, der kürzlich eine Abrechnung mit der Reality-TV-Bekanntheit veröffentlichte.

"Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder 24 Stunden streamen auf Joyn.

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Joyn Nikola und Kim Virginia nach ihrer Hochzeit bei Promi-BB

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey heiraten bei Promi-BB

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Joyn "Promi Big Brother" 2026