Nach ihrem Gesundheitsproblem: Selma Blair beruhigt Fans

Selma Blair (54) hat ihre Fans mit einem überraschenden Update zu ihrer Gesundheit aufgeschreckt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin mit, dass sie plötzlich ein akutes medizinisches Problem hatte, das eine sofortige Behandlung erforderte. Um welche Diagnose es sich genau handelte und welchem Eingriff sie sich unterziehen musste, behielt der "Eiskalte Engel"-Star jedoch für sich. Stattdessen beruhigte sie ihre Community ausdrücklich: "Kürzlich ist etwas Gesundheitliches aufgekommen. Nichts Beängstigendes (ich verspreche es), nur eine dieser Sachen, um die ich mich dieses Jahr sowieso kümmern wollte, und dann konnte es plötzlich nicht mehr warten." Ein Ärzteteam habe sich sehr schnell um sie gekümmert – für diese rasche Unterstützung zeigte sich Selma in ihrem Beitrag ausgesprochen dankbar.

Namentlich bedankte sich die Schauspielerin bei Dr. Scott Braunstein und dessen Team von Sollis, einem medizinischen Conciergeservice für dringende Fälle und Notfälle. Dass ihr so schnell geholfen wurde, betrachte sie keineswegs als selbstverständlich. Zu wissen, dass ihr auch bei alltäglicheren Beschwerden medizinische Fachleute zur Seite stehen, nehme ihr viel Sorge, erklärte sie auf Instagram weiter: "Ich darf wieder ein Mensch sein statt eine Patientin." Die Fans spendeten Selma Blair in zahlreichen Kommentaren Trost und Zuspruch. Während ein Nutzer sich schlicht erleichtert zeigte, dass alles gut verlaufen war, lobte ein anderer die Bedeutung von einfühlsamem Klinikpersonal, das Beschwerden wirklich ernst nimmt. Konkrete Details zu ihrem Eingriff teilte die Schauspielerin hingegen nicht.

Medizinische Termine sind für Selma ohnehin Dauerthema: Da sie mit Multipler Sklerose lebt, weiß sie genau, wie sehr die Krankheit mental und physisch schlaucht. Selbst ein lange geplanter Arztbesuch raube ihr Kraft, koste sie einen kompletten Tag und erfordere mentale Vorbereitung. Ein plötzlicher Notfall werfe den Alltag dann völlig aus der Bahn. Mit ihrer Botschaft machte sie all jenen Mut, die vor jedem Praxisanruf erst einmal tief durchatmen müssen – und nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Helfern vor Ort zu bedanken. Auch dafür gab es viel Zuspruch im Netz. Ein weiterer Fan erinnerte Selma in den Kommentaren daran, dass ihr täglich viele Menschen die Daumen drücken, denen sie nie persönlich begegnet ist.

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Getty Images Selma Blair, Filmstar

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Instagram / selmablair Selma Blair, Schauspielerin

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Getty Images Selma Blair, Schauspielerin