27 Jahre später: Das wurde aus den "Blair Witch"-Stars

1999 waren ihre Gesichter plötzlich weltweit bekannt – obwohl viele Kinobesucher zunächst nicht einmal sicher waren, ob die drei überhaupt noch lebten. Heather Donahue (51), Joshua Leonard (51) und Michael C. Williams (53) wurden mit "Blair Witch Project" praktisch über Nacht berühmt. 27 Jahre später haben sich ihre Lebenswege in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt. Heather Donahue entfernte sich am weitesten von Hollywood. Nach "Blair Witch Project" war sie zunächst weiterhin als Schauspielerin tätig und übernahm unter anderem eine Rolle in Steven Spielbergs Miniserie "Taken". Später zog sie sich aus der Branche zurück. Heute nennt sie sich Rei Hance, lebt im US-Bundesstaat Maine und beschäftigt sich unter anderem mit Coaching, Gartenarbeit und Heilpflanzen. Wälder gehören damit weiterhin zu ihrem Alltag – allerdings unter deutlich friedlicheren Umständen als damals im Film.

Dass der plötzliche Ruhm für sie nicht nur positive Seiten hatte, machte Heather alias Rei später sehr deutlich. Über die Zeit nach dem Film sagte sie: "Das Schlimmste? Schwer zu sagen. Die Leute waren wütend auf dich, weil du noch am Leben warst." Der Hype um den angeblich echten Vermisstenfall war so groß, dass die Grenze zwischen Rolle und Realität für manche Zuschauer offenbar länger verschwamm als erwartet. Auch Michael C. Williams schlug später einen anderen Weg ein. Nach weiteren Rollen zog er sich Ende der 2000er-Jahre weitgehend aus dem Filmgeschäft zurück und arbeitete als Berater an einer Highschool. Vollständig verabschiedet hat er sich von der Schauspielerei jedoch nicht. In den vergangenen Jahren stand er wieder vereinzelt vor der Kamera.

Joshua Leonard blieb dem Filmgeschäft dagegen kontinuierlich verbunden. Er spielte in zahlreichen Produktionen mit und arbeitete zusätzlich als Regisseur und Filmemacher. Zu seinen späteren Projekten zählen unter anderem "Humpday", "Bates Motel" und "Unsane". Von den drei Originalstars blieb er damit am beständigsten in der Branche aktiv. Für zwei von ihnen schließt sich inzwischen sogar ein Kreis. Joshua und Michael sind bei einem neuen "Blair Witch"-Film als Executive Producer beteiligt. Auch einige der ursprünglichen Filmemacher wirken erneut mit. Fast drei Jahrzehnte nachdem die drei mit verwackelten Aufnahmen im Wald Filmgeschichte geschrieben hatten, kehren zwei von ihnen damit hinter den Kulissen zum "Blair Witch"-Universum zurück.

Rei Hance gehört bislang nicht zum Team des neuen Projekts. Ihr Verhältnis zu dem Film war über die Jahre ohnehin kompliziert. 2024 machten alle drei Hauptdarsteller in einem Interview mit Variety deutlich, dass der enorme Erfolg für sie längst nicht nur positive Folgen hatte. Joshua blickt heute ebenfalls differenziert auf diese Zeit zurück. Besonders deutlich wurde das, als er im Gespräch mit dem Magazin erklärte, was er seiner Tochter mitgeben möchte: "Ich will nicht, dass meine Tochter jemals denkt, irgendetwas sei wichtiger als ihr Selbstwert." Der Satz zeigt, wie sehr ihn die Erfahrungen rund um "Blair Witch" offenbar auch persönlich geprägt haben. Trotzdem verbindet Heather beziehungsweise Rei, Joshua und Michael bis heute eine außergewöhnliche Geschichte. Eine verließ Hollywood, einer fand zeitweise einen Beruf fernab der Kamera und einer blieb der Filmbranche treu. Und während 1999 noch viele rätselten, ob Heather, Josh und Mike tatsächlich im Wald verschwunden waren, ist heute zumindest klar: Ihre Wege haben sich zwar stark auseinanderentwickelt, vergessen wurde das Trio aber nie.

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Imago Michael C. Williams, Joshua Leonard und Heather Donahue beim Dreh zu "Blair Witch Project" in einer Waldszene

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Imago Heather Donahue bei der Premiere von "Boys and Girls" im Kips Bay Theatre, New York, am 13. Juni 2000

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Getty Images Michael C. Williams beim Tribeca Film Festival 2008 im Amex Insider's Center in New York

Getty Images Joshua Leonard bei Entertainment Weeklys Winter Wonderland Sundance Bash, Park City, 22. Januar 2005

Imago Michael Williams und Joshua Leonard in einer Szene aus "The Blair Witch Project" (1998)

Imago Heather Donahue im Film "Blair Witch Project" (1999)

Joshua und Michael arbeiten am neuen "Blair Witch"-Film mit: Findet ihr, Rei sollte ebenfalls zurückkehren? Unbedingt! Zum Kult-Comeback gehört das Original-Trio einfach dazu. Nein, ihr Neustart fernab von Hollywood sollte respektiert werden. Ergebnis anzeigen