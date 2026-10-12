Wie Papa? Jimi Blue Ochsenknecht schwärmt von Tochter Snow

Jimi Blue Ochsenknecht (34) kommt beim Gedanken an seine kleine Tochter Snow Elanie Koc (5) aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Vor allem in Sachen Persönlichkeit erkennt der einstige Teenieschwarm verblüffende Parallelen zu sich selbst. "Sie hat definitiv meinen Humor und meine Kreativität", offenbart der Schauspieler stolz im Gespräch mit OKmag. Dass der Apfel tatsächlich nicht weit vom Stamm fällt, beweist auch eine zuckersüße Anekdote des Promi-Sprosses: Als die Fünfjährige kürzlich begeistert von einem lustigen Spielkameraden erzählte, stellte sie im selben Atemzug klar, wer im Haus das wahre Comedytalent besitzt: "Der lustigste Mensch ist mein Papa." Für den Musiker ist diese Liebeserklärung ein echter Herzensmoment. "Das ist natürlich sehr schön für mich", schwelgt Jimi Blue im Familienglück und genießt die magische Zeit: "Ich finde es wunderschön, das Leben noch einmal durch die Augen meines Kindes sehen zu dürfen."

Snows Mutter Yeliz Koc (32) sieht das mit den charakterlichen Ähnlichkeiten allerdings denkbar anders, wie sie im Interview mit dem Portal betont. Im Alltag bekomme das Mädchen schließlich vor allem ihre Werte vorgelebt und würde sie übernehmen. Die Reality-Darstellerin berichtet zudem besorgt, dass die Fünfjährige spürbar unter der früheren Abwesenheit ihres Vaters gelitten habe, mitunter aggressiv reagiere und ihre Emotionen kaum einordnen könne. Der Musiker zeigt sich inzwischen geläutert und schlägt sanftere Töne an: "Dass ich mich nicht gut genug um Snow gekümmert habe, diesen Vorwurf kann ich inzwischen auf jeden Fall nachvollziehen." Wer vom emotionalen Wirbel um das einstige Traumpaar nicht genug bekommen kann, wird in der Doku-Show "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" auf Sky One sowie RTL+ und WOW bedient.

Jimi Blue, der Sohn von Uwe Ochsenknecht (70) und Natascha Ochsenknecht (62), steht bereits seit früher Kindheit im Rampenlicht. Spätestens seit seinem bahnbrechenden Durchbruch mit den "Wilden Kerlen" und Ausflügen in die Hip-Hop-Welt ist der gebürtige Münchner aus dem deutschen Boulevard nicht mehr wegzudenken. Neben seiner Schauspielkarriere und diversen kulinarischen Gehversuchen im Gastronomiebereich sorgte der 34-Jährige in den vergangenen Jahren jedoch vor allem mit turbulenten Beziehungsdramen, öffentlichen Entfremdungen vom Ochsenknecht-Clan und einem zuletzt spürbaren Wandel zum reflektierten Familienvater für Schlagzeilen.

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Tochter Snow