Brandi Glanville glaubt an einen Wurm in ihrem Gesicht

Seit 2023 leidet Brandi Glanville (53) unter mysteriösen Beschwerden, die ihr Gesicht sichtbar verändert haben. Nun hofft die Reality-Bekanntheit auf Antworten: In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Brandi Glanville Unfiltered" kündigte sie eine explorative Gesichtsoperation an. Der Eingriff soll in wenigen Wochen stattfinden, zuvor stehen noch zwei Arzttermine an. "Etwas ist in meinem Gesicht und frisst es auf. Ich weiß, dass sie das herausfinden werden, wenn sie dort hineingehen", erklärte sie. Die Aussicht auf Klarheit macht ihr Hoffnung, gleichzeitig räumte sie ein, große Angst vor der Operation zu haben.

Bei dem Eingriff sollen unter anderem Ballons in ihre Eustachischen Röhren eingeführt werden. Diese Verbindungsgänge zwischen Mittelohr und Nasenrachenraum können durch ein entsprechendes Verfahren erweitert werden, um den Druckausgleich zu verbessern. Wie Us Weekly berichtet, sprach Brandi in ihrem Podcast auch über die widersprüchlichen Einschätzungen zu ihrer Erkrankung. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Art Wurm in meinem Gesicht lebt, aber sie sagen, es sei ein Pilz. Pilze leben ebenfalls, und er breitet sich in meinem Körper aus", sagte sie. Wie sehr die vergangenen Jahre sie belastet haben, machte sie mit weiteren Worten deutlich: "In den vergangenen vier Jahren dachte ich nicht, dass ich es schaffen würde." Nach eigener Darstellung wurden bei ihr mehrere Infektionen und Erkrankungen festgestellt, darunter resistente ESBL-Klebsiellen und Enterobacter, Valley-Fieber, Demodex-Dermatitis und Mononukleose. Trotz einer täglichen Infusionstherapie über 18 Stunden habe sie bislang nur geringe Verbesserungen bemerkt.

Bereits vor einigen Monaten berichtete Brandi, bei ihr sei ein gutartiger Tumor entdeckt worden. Der Befund galt als mögliche Teilerklärung für die Schwellungen, beantwortete aber offenbar nicht alle Fragen. Die langwierige Behandlung belastet sie auch finanziell: Nach eigenen Angaben hat sie bereits mehr als 113.000 Dollar für medizinische Maßnahmen ausgegeben. Trotz Versicherung koste sie die Behandlung monatlich rund 3.300 bis 6.000 Dollar. Da sie kaum arbeiten könne, sei die finanzielle Belastung enorm. Ihre Freundin Gina Rodriguez startete deshalb im September eine GoFundMe-Kampagne, die bereits mehr als 23.000 Dollar eingebracht hat. Zu den Unterstützerinnen zählen Kyle Richards (57), Vicki Gunvalson (64) und Claudia Jordan. Yolanda Hadid (62) vermittelte Brandi zudem Kontakte zu Ärzten. In einer Instagram-Story bedankte sie sich für Spenden, Gebete und Nachrichten: "Um Hilfe zu bitten, fällt mir nicht leicht, aber zu wissen, dass ich so viele Menschen an meiner Seite habe, bedeutet mir mehr, als ich jemals erklären kann."

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Getty Images Brandi Glanville beim PBM Princess x Kemo Sabe Red-Carpet-Event während des Sundance Film Festivals in Park City, 25. Januar 2026

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Instagram / brandiglanville Brandi Glanville im Dezember 2024

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Twitter / BrandiGlanville Brandi Glanville im Juli 2024