Brandi Glanville lässt Organismen aus Gesicht entfernen

Brandi Glanville (53) kämpft seit geraumer Zeit mit erheblichen gesundheitlichen Problemen – und offenbar steht ihr noch ein langer Behandlungsweg bevor. Wie TMZ berichtet, soll der frühere The Real Housewives of Beverly Hills-Star einen mehrstufigen Therapieplan durchlaufen. Bereits in dieser Woche ist demnach eine Operation im Gesicht im Cedars-Sinai geplant. Dabei soll ein Arzt Ablagerungen und Organismen aus dem betroffenen Bereich entfernen und das Gewebe gründlich reinigen. Doch damit ist die Behandlung noch lange nicht abgeschlossen: Im Anschluss an den Eingriff soll Brandi dem Bericht zufolge 90 Tage lang ein Antimykotikum, also ein Medikament gegen Pilzinfektionen, per Infusion erhalten. Danach steht offenbar bereits die nächste Operation an. Sobald die Infusionstherapie beendet ist, sollen ihr in einem weiteren Eingriff die Implantate entfernt werden.

Bei der Behandlung wird die Reality-TV-Bekanntheit von einem ganzen Ärzteteam begleitet. Dieses soll laut TMZ von Dr. Mark Farber zusammengestellt worden sein. Der Mediziner soll maßgeblich dazu beigetragen haben, bei Brandi die richtige Diagnose zu finden. Die bevorstehende Gesichtsoperation wird er allerdings nicht selbst durchführen – dafür ist ein anderer Arzt am Cedars-Sinai zuständig. Ein operativer Eingriff liegt bereits hinter der US-Amerikanerin: Schon im vergangenen Jahr musste sie sich einer Behandlung unterziehen. Ihren bisherigen Beschwerden zufolge litt sie unter anderem unter Hautausschlägen und Wucherungen unter der Haut. Als Diagnosen nannte Brandi unter anderem hochresistente ESBL-Klebsiellen und Enterobacter mit Biofilm sowie Kokzidioidomykose, die auch als Valley Fever bekannt ist. Darüber hinaus wurden bei ihr demnach eine Demodex-Dermatitis und Mononukleose festgestellt.

Die langwierigen gesundheitlichen Probleme belasten Brandi nicht nur körperlich, sondern wirken sich offenbar auch auf ihr Privatleben aus. Wie die 53-Jährige selbst berichtete, habe sie sich in den vergangenen Jahren zunehmend aus ihrem sozialen Umfeld zurückgezogen. Auch der Kontakt zu Freunden sei ihr immer schwerer gefallen. Gegenüber der TMZ-Produzentin Towanda Robinson erklärte sie demnach, dass sie es zuletzt kaum noch geschafft habe, auf Nachrichten zu antworten oder Anrufe entgegenzunehmen. Bekannt wurde Brandi vor allem durch ihre Teilnahme an "The Real Housewives of Beverly Hills". Von 2011 bis 2015 war sie in der Realityshow zu sehen – zunächst als festes Besetzungsmitglied, später als wiederkehrender Gast. Auch danach blieb sie dem Reality-TV treu und trat unter anderem in Formaten wie "The Traitors" und "The Real Housewives Ultimate Girls Trip" auf.

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Imago Brandi Glanville, Reality-TV-Bekanntheit

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@BrandiGlanville Brandi Glanville im Dezember 2024

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Getty Images Brandi Glanville, Realitystar