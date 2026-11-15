Brandi Glanville nach Gesichts-OP weiter ohne Antworten

Brandi Glanville (53) wartet nach ihrer Gesichtsoperation noch immer auf Antworten. Wie die Reality-TV-Bekanntheit in der neuesten Folge ihres Podcasts "Brandi Glanville Unfiltered" berichtete, sei dabei eine schwarze Masse, so groß wie eine Perle, entfernt worden. Was genau das sein soll, sei jedoch weiterhin unklar. Um das herauszufinden, wurde das Gewebe in die Pathologie geschickt, ein Ergebnis liege bislang aber nicht vor.

Was Brandi besonders beunruhigt: Ihr Arzt sei nicht nur auf eine einzige solche Stelle gestoßen. "Er sagte, es seien mehrere. Er hat nur eine herausgenommen. Ich bin mir noch nicht sicher, was das ist", erzählte sie ihren Zuhörern. Eine positive Nachricht hatte die The Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit trotz der Ungewissheit aber auch zu verkünden. "Meine Genesung war nicht schmerzhaft", beteuerte sie.

Doch die rätselhaften Stellen unter der Haut sind nicht das einzige Problem, mit dem Brandi derzeit zu kämpfen hat. Nach eigenen Angaben leidet sie weiterhin unter einer großen Menge Flüssigkeit in ihrem Kopf und in ihren Ohren. Deshalb habe sie nicht einmal zur Beerdigung ihres engen Freundes reisen können. Das belaste sie sehr, wie sie im Podcast offenbarte: "Ich rede mir ständig diesen verrückten Gedanken ein: 'Oh mein Gott, die Leute hassen mich. Marks Familie hasst mich.' Aber ich hatte so viel Flüssigkeit in den Ohren, dass es einfach nicht möglich war. Ich konnte nicht fliegen. Ich konnte nicht fahren."

Anzeige Anzeige

Instagram / brandiglanville Brandi Glanville, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandi Glanville beim PBM Princess x Kemo Sabe Red-Carpet-Event während des Sundance Film Festivals in Park City, 25. Januar 2026

Anzeige Anzeige