Cathy Hummels liebäugelt mit einem neuen Leben in den USA

Cathy Hummels (38) kann sich vorstellen, künftig zwischen Florida und ihrer Heimat München zu pendeln. Während ihres aktuellen Aufenthalts in dem US-Bundesstaat erklärte sie gegenüber RTL.de: "Ganz ehrlich? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, irgendwann 50 Prozent des Jahres in Florida und 50 Prozent in München zu leben." Ein vollständiger Abschied aus Bayern kommt für Cathy dennoch nicht infrage. "München wird immer meine Heimat bleiben. Dort sind meine Familie, mein Unternehmen und meine Wurzeln", stellte sie klar. Gleichzeitig möchte sie sich alle Möglichkeiten offenhalten: "Ich denke gerne groß und möchte mir solche Möglichkeiten offenhalten. Man muss ja nicht immer alles entweder oder entscheiden."

Derzeit hält sich Cathy in Miami auf. Die Reise nutzt sie nicht nur, um Meer, Sonne und Sport zu genießen, sondern auch für ihre beruflichen Pläne. In Fort Myers beschäftigte sie sich mit verschiedenen Projekten und verschaffte sich einen Eindruck vom US-amerikanischen Markt. Besonders die Mentalität der Menschen habe sie beeindruckt. "Mich fasziniert dieser amerikanische Unternehmergeist. Hier wird oft größer gedacht, schneller entschieden und einfach mal gemacht", schwärmte sie. Auch abseits der Arbeit genießt die Moderatorin ihren Aufenthalt: "Ich liebe diese positive Energie hier, das Meer, die Sonne und die Offenheit der Menschen."

Ganz neu ist der Sunshine State für Cathy und ihren Sohn Ludwig (8) übrigens nicht. Bereits die vergangenen Weihnachtsfeiertage verbrachten Mutter und Sohn gemeinsam unter den Palmen Floridas. Statt Plätzchenduft und winterlichen Temperaturen standen damals Sonne und Strand auf dem Programm. Ludwigs Vater Mats Hummels (37) feierte das Fest getrennt von den beiden. Mit ihren aktuellen USA-Plänen knüpft die Moderatorin also an eine bereits bestehende persönliche Verbindung zu Florida an.

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Imago Cathy Hummels, August 2026

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024

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Getty Images Mats Hummels, Fußballer