"Findest sie sexy": Das hält Olli Pocher von Cathy Hummels

Auf dem Oktoberfest wirkten sie sehr vertraut und das lässt sogar Pietro Lombardi (34) aufhorchen: Oliver Pocher (48) begleitete Cathy Hummels (38) bei ihrem traditionellen Wiesn-Bummel. Prompt machten Flirtgerüchte die Runde. In der aktuellen Folge des Podcasts "Patchwork Boys" konfrontiert der Sänger seinen Kollegen deshalb direkt: "Also, warst du jetzt mit Cathy Hummels zusammen?" Als der Comedian darauf irritiert reagiert, legt Pietro nach und erklärt seinen Verdacht: "Ihr seht so flirty aus. Ich habe das Gefühl, du findest sie schon sexy." Eine neue Romanze bestätigt Oliver daraufhin allerdings nicht. Stattdessen macht der Komiker unmissverständlich klar, was er von der Moderatorin hält.

Olli versteckt nicht, dass zwischen ihm und Cathy gerne mal ein lockerer Ton herrscht: "Also Cathy, die ist immer sehr, sehr flirty. Die fragt zu ihrem Wiesn-Bummel immer kurz nach Weihnachten an, ob ich wieder zum Oktoberfest komme." Ihrer Bitte geht der Familienvater gerne nach: "Ich sage immer, da komme ich vorbei. Das ist immer montags, da ist es sehr oft so, dass man nicht beruflich eingebunden ist oder die Kinder nicht hat." Diesmal hat es schlicht zeitlich gepasst: "Das war ganz nett. Da waren auch DJ Ötzi und Mickie Krause und ein paar Leute, mit denen wir spontan gesungen haben." Pietro lässt sich von der Erklärung trotzdem nicht ganz beeindrucken und bleibt bei seinem Eindruck: "Ihr seht auf jeden Fall schön zusammen aus." Oliver nimmt das Kompliment an und äußert sich wohlwollend über die Moderatorin. "Ich finde sie immer supernett und engagiert", betont er.

Dass Cathy gelegentlich holprig auftritt, will Oliver aber nicht verschweigen: "Der Begriff Fettnäpfchen ist immer schwierig bei ihr. Sie tritt in das ein oder andere rein. Wenn es eines gibt, dann sitzt sie meistens schon drin. Das ist so schwierig." Dennoch ändere das seine Meinung über Cathy nicht. Olli räumt ein: "Aber trotzdem ist sie sehr nett, sie ist kein schlechter Mensch. Sie wird 38, hatte auch eine lange Beziehung mit Mats Hummels, die guckt auch irgendwie, wie es weitergeht." Im Anschluss plauderten die beiden Podcaster allgemeiner über ihren Umgang mit Frauen. Pietro lobte Olli: "Wie der 'ne Frau anspricht. Hätte ich das besser gemacht, dann hätte ich nicht so viele Probleme, glaube ich." Sein Kumpel entgegnete wiederum: "Also, da nehmen wir uns beide nichts. Ich sage, hinten raus ist es ein bisschen schwieriger gelaufen. Vorne war es immer toll. Tolle Frauen kennengelernt. Auch du und so. Hinten raus war es immer ein bisschen schwieriger, das lag aber nicht an uns."

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Imago Oliver Pocher und Cathy Hummels beim Cathy Hummels Wiesn Bummel auf dem 191. Oktoberfest 2026 in München

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Imago DJ Ötzi, Lisa Marie Friedle, Oliver Pocher und Cathy Hummels beim Wiesn Bummel auf dem Oktoberfest in München

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn