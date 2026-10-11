Fans fassungslos: Til Schweiger irritiert bei ARD-Quiz

Til Schweiger (62) hat mit einem TV-Auftritt für reichlich Gesprächsstoff gesorgt – allerdings nicht wegen seines Quizwissens. In der ARD-Vorabendshow Wer weiß denn sowas? trat der Schauspieler gemeinsam mit seinem Kollegen Wotan Wilke Möhring (59) an. Doch während sich sonst Rateteams gegenseitig beraten, witzeln und gemeinsam grübeln, hielt sich Til auffallend zurück. Der "Keinohrhasen"-Darsteller schaltete sich nur selten in die Gespräche und Diskussionen ein. Auch auf Antworten, das Studiopublikum und das übrige Geschehen schien er kaum zu reagieren. Dieses zurückhaltende Auftreten blieb den Quizfans nicht verborgen. Vor allem auf Instagram häuften sich nach der Ausstrahlung kritische Stimmen. Viele Nutzer beschrieben Til dort als desinteressiert oder gelangweilt und zeigten sich fassungslos über seine geringe Beteiligung. Damit stand bei der Ausgabe weniger das Wissen des prominenten Kandidaten im Mittelpunkt als vielmehr die Frage, weshalb er während der Sendung so wenig mit seinem Teamkollegen und den anderen Beteiligten interagierte.

Die Kritik richtete sich dabei weniger gegen Tils Trefferquote bei den kniffligen Fragen, sondern fast ausschließlich gegen sein zurückhaltendes Auftreten. "Fand den Schweiger heute wirklich unausstehlich. Redet nicht, klatscht nicht, dreht sich nicht einmal um, wenn jemand die Frage für ihn beantwortet", schrieb ein Zuschauer bei Instagram. Ein anderer fragte schlicht: "Wieso wurde so jemand eingeladen?" Auch ein weiterer Kommentar fiel deutlich aus: "Also heute war's mal wieder ganz schlimm. Bei Herrn Schweiger muss man sich in der Tat auch fragen, warum er eigentlich da war." Auch spielerisch verlief der Abend für Til und Wotan wenig erfolgreich. Das Schauspielerduo musste sich im direkten Duell Tom Wlaschiha (53) und dessen Teamkapitän Bernhard Hoëcker (56) geschlagen geben.

"Wer weiß denn sowas?", moderiert von Kai Pflaume (59), setzt seit Jahren nicht nur auf schwierige Fragen, sondern vor allem auf spontane Unterhaltungen und das lockere Zusammenspiel zwischen den prominenten Gästen und den beiden Teamkapitänen. Genau deshalb fiel vielen Zuschauern die geringe Interaktion zwischen Til und seinem Teampartner Wotan so deutlich auf. Die ARD-Quizshow hatte zwar schon vor dieser Ausgabe für andere Debatten gesorgt. In der Vergangenheit diskutierten Zuschauer unter anderem über die Verteilung des Publikums im Studio sowie über einzelne Regelentscheidungen. Bei der Quizrunde mit Til und Wotan rückten solche Themen jedoch nahezu vollständig in den Hintergrund. In den Reaktionen auf Instagram drehte sich die Aufmerksamkeit stattdessen fast ausschließlich um Tils auffällig zurückhaltenden Auftritt und seine geringe Beteiligung am gemeinsamen Rätseln.

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IMAGO / BREUEL-BILD Til Schweiger, Schauspieler

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ARD / MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?"

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Getty Images Wotan Wilke Möhring bei der "Gletschergrab"-Premiere im März 2023