Mit Kuss: Anna-Carina Woitschack macht neue Liebe offiziell

Die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) nutzte den Rahmen ihres Jubiläumskonzerts am Samstag, dem 10. Oktober, in Dessau, um ihre neue Partnerschaft öffentlich zu machen. Wie das Portal Schlagerpuls berichtet, kam es während des Auftritts zu einem unerwarteten Zwischenfall: Ein bis dahin nicht identifizierter Mann betrat die Bühne, um der Musikerin einen großen Strauß roter Rosen zu überreichen. Ein darauffolgender öffentlicher Kuss besiegelte den Moment und bestätigte den neuen Beziehungsstatus der Sängerin. Anna-Carina selbst nahm es mit Humor und kommentierte den Moment auf der Bühne mit den Worten: "Jetzt ist es raus." Gegenüber ihrem Publikum machte sie zudem deutlich, wie besonders dieser Augenblick für sie war: "Ihr seid die Ersten! Ich bin wieder sehr, sehr glücklich!" Damit machte sie ihre Beziehung ausgerechnet an einem Abend öffentlich, der ganz im Zeichen ihres Bühnenjubiläums stand.

Die Sängerin ließ auch ihre Online-Community an den romantischen Szenen teilhaben. Gleich nach dem Auftritt postete sie in ihrer Instagram-Story Videos von der Rosenübergabe und dem Kuss. Kurz darauf veröffentlichte sie einen Beitrag auf ihrem Profil, in dem sie Fotos des riesigen Blumenstraußes präsentierte. Dazu schrieb sie eine kurze, aber eindeutige Botschaft: "Alles, was wirklich zählt, ist Liebe." Die passenden Hashtags lieferte sie gleich mit: Mit "#happygirl" und "#inlove" bezeichnete sie sich als glücklich und verliebt. Ein weiteres Foto der roten Rosen versah sie in ihrer Story mit dem Wort "iloveu", auf Deutsch "Ich liebe dich", sowie einem Herz. Wer der Mann an ihrer Seite ist, der sie so öffentlichkeitswirksam überrascht hat, verriet die Sängerin bislang allerdings nicht. Seine Identität hält sie weiterhin für sich.

Bis zu dieser Nacht galt Anna-Carina, die vor Kurzem ihren großen Kinderwunsch äußerte, offiziell als Single. In letzter Zeit hatte die Schlagersängerin immer wieder klargemacht, dass sie auch solo glücklich ist und ihr Leben in vollen Zügen genießt. Umso unerwarteter kam es für die Fans, als plötzlich der Mann mit den Rosen auf der Bühne auftauchte. Mit dem Kuss vor den Augen ihres Konzertpublikums und den anschließenden Einblicken auf Instagram beginnt für die Musikerin nun auch privat ein neues Kapitel – parallel zu ihrem Bühnenjubiläum, das sie in Dessau gefeiert hatte.

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