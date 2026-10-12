Elf Tage nach Fionas Suizid: Rob Lowes Sohn hat geheiratet

Elf Tage nach dem Tod der 13-jährigen Fiona Lowe stand für die Familie Lowe eine wichtige Feier an: Am Samstag, dem 10. Oktober 2026, wurde in Santa Barbara geheiratet. Ihr Cousin Matthew Lowe, der älteste Sohn von Rob Lowe (62), gab seiner langjährigen Partnerin Emily Markus das Jawort. Wie The Sun berichtet, übernahm eine enge Freundin der Familie die Trauung persönlich: Gwyneth Paltrow (54), die seit Jahrzehnten mit den Lowes verbunden ist, führte das Paar durch die Zeremonie. Auch weitere bekannte Namen standen auf der Gästeliste, darunter Cameron Diaz (54), Katy Perry (41), Zoë Saldaña (48) und Maroon 5-Sänger Adam Levine (47). In der ersten Reihe saßen die Eltern des Bräutigams sowie dessen jüngerer Bruder John Owen Lowe, der die Trauung aus nächster Nähe verfolgte.

Für ihren großen Tag hatte sich die Braut für ein bodenlanges weißes Kleid mit floralen Verzierungen entschieden, dazu trug sie einen langen Schleier. Emily schritt allein zum Altar, an dem Matthew auf sie wartete. Das Paar hatte sich im Sommer 2025 nach mehreren Jahren Beziehung verlobt. Die Hochzeit der beiden wird aber von einem schweren Trauerfall überschattet. Matthews Onkel Chad Lowes (58) Tochter beging vor fast zwei Wochen Suizid. Sie wurde nur 13 Jahre alt. Chad ist der Bruder von Rob Lowe.

Chad Lowe und seine Ehefrau Kim Painter hatten ihre Tochter am 29. September 2026 in Los Angeles verloren. In einer Erklärung, die dem Magazin vorliegt, erinnerten die Eltern an ein liebevolles, kluges und kreatives Mädchen, das mit großer Leidenschaft getanzt habe. Fiona sei das "Licht unseres Lebens" gewesen, hieß es in dem Statement von Chad und Kim weiter. Zugleich baten die beiden darum, in dieser schweren Zeit an die Familie zu denken und ihre Privatsphäre zu respektieren. Neben ihren Eltern hinterlässt Fiona ihre beiden Schwestern Mabel und Nixie. Der Schauspieler und seine Frau sind seit vielen Jahren verheiratet und hatten ihr Familienleben stets weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Matthew Lowe und Rob Lowe, "The Lowe Files" bei der TCA Press Tour 2017 in Beverly Hills

Getty Images Matthew Lowe bei Haute Living feiert Rob Lowe im Privatbesitz von Grant und Elena Cardone in Malibu