Deshalb wechselt "Besseresser" Sebastian Lege vom ZDF zu RTL

Sebastian Lege kehrt dem ZDF nach 13 Jahren den Rücken: Ab 2027 wird der TV-Koch und Lebensmittelexperte für RTL vor der Kamera stehen und damit seine Rolle als Gesicht der erfolgreichen Reihe "Besseresser" aufgeben. Im Podcast "Dr. Riemer" sprach er nun über die Gründe für diesen Schritt. Demnach sei das Themenfeld nach mehreren hundert untersuchten Produkten schlicht ausgereizt gewesen, sodass sich das Format für ihn mit der Zeit immer eintöniger anfühlte. Zudem belastete den Kulinarikprofi die zunehmende Einflussnahme des Senders auf seine Präsentation: "Dann wurde auch der Druck seitens ZDF immer größer, dass ich auf gewisse Dinge noch mehr moderativ draufkloppen sollte, was fachlich ein bisschen abdriftete. Wo ich dann sage: 'Leute, jetzt geht es ein bisschen an meine berufliche Reputation, da muss ich jetzt einmal auf die Bremse drücken.' Das wurde leider immer mehr."

Sebastian betont, dass er mehrfach versucht habe, die Sendung weiterzuentwickeln, sei damit beim öffentlich-rechtlichen Sender jedoch auf taube Ohren gestoßen. "Unter dem Motto: Du machst das weiter und machst genau das weiter, was wir wollen, und nichts anderes", beschrieb der TV-Koch im Podcast die starre Haltung der ZDF-Verantwortlichen. Als sein Vertrag schlussendlich auslief, entschied er sich konsequent für die RTL-Gruppe. Dort habe man ihm direkt signalisiert: "Wir glauben an das, was du kannst." Der Lebensmittelexperte betonte zudem dankbar: "Da wurde ich sehr offenherzig empfangen." Den ersten Kontakt hatte zuvor bereits die VOX-Sendung "Lege kommt auf den Geschmack" hergestellt. Künftig produziert der TV-Star mit seiner neu gegründeten Firma selbstständig, und gemeinsam mit RTL sollen schon bald neue Primetime-Formate entstehen.

Ganz leicht fiel ihm der Abschied trotz aller Frustration aber nicht. Schließlich hatte Sebastian das Format "Besseresser" über Jahre hinweg aktiv mitgestaltet, Recherchen sowie Vorbereitungen eng begleitet und die Sendung als eine Art eigenes Baby betrachtet. Seine Nachfolge tritt nun der Food-YouTuber Tim Armann an. Ihm wünschte der Koch viel Glück – und hofft aufrichtig, dass das Format weiterlebt. "Mich würde es freuen, wenn die Marke überlebt, das wäre mein Wunsch", sagte er im Podcast. Gleichzeitig blickt er voller Vorfreude auf seinen Neuanfang: "Aber ich freue mich jetzt auch auf etwas Neues und ich freue mich, jetzt auch Dinge machen zu können, die mir jahrelang verwehrt geblieben sind. Da habe ich jetzt richtig Bock."

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Imago Sebastian Lege beim RTL Spendenmarathon "Wir helfen Kindern" in Hürth, November 2025

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Imago Lebensmittelexperte und Moderator Sebastian Lege in Berlin, 16.01.2026

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Imago Sebastian Lege und Ehefrau Joanna bei der Aachen Media Night im Rahmen des CHIO Aachen im Juli 2025