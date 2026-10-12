Erster "Promi Big Brother"-Exit: Diesen Kandidaten trifft es

Eine Woche lang wurde bei Promi Big Brother gezittert, taktiert und nominiert – jetzt steht fest, wer das Format als Erster verlassen muss. Für sieben Teilnehmer stand der große Traum vom Sieg auf dem Spiel, denn seit dem Staffelstart vor einer Woche landete jeden Tag ein weiterer Promi auf der Abschussliste, die am Ende Anouschka Renzi (62), Francesca Morgese, Gedeon Burkhard (57), Godfrey Egbon, Nikola Grey (30), Nina Bridney (23) und René "Redo" Dost (57) umfasste. Zunächst hatten Francesca und Nina Grund zum Aufatmen: Sie wurden dank ihrer Fans von der Exitliste gestrichen, wie Big Brother zu Beginn der heutigen Show verkündete. Kurz darauf folgten die erlösenden Nachrichten auch für René "Redo" Dost und Gedeon Burkhard, die ebenfalls gerettet waren und im Haus bleiben durften.

Dann wurde die Luft zunehmend dünner: Zwischen Anouschka, Nikola und Godfrey spitzte sich das Drama zu, bis gegen 21:30 Uhr endlich feststand: Godfrey scheidet offiziell als Erster aus und muss den Garten unverzüglich verlassen. Damit entkommen Anouschka und Nikola, dessen Partnerin Kim Virginia Grey (31) das Spektakel vom Haus aus am Bildschirm verfolgte, dem sofortigen Rauswurf in letzter Sekunde.

Der Weg auf die Nominierungsliste geriet für die Betroffenen über die Tage zur nervlichen Zerreißprobe. Den Anfang machte Redo, den No Angels-Sängerin Nadja Benaissa (44) bereits in der Auftaktfolge nominierte. Schlag auf Schlag ging es weiter mit Godfrey, Nina und Nikola, ehe in Folge fünf die Bewohner selbst das Schicksal in der Hand hatten: Sie wählten Gedeon anstelle von Christian Lell (42) auf die Liste. Es folgten Anouschka und schließlich Francesca nach einem harten Teamduell, bei dem die Zuschauer zunächst Maurice Dziwak (28) retteten. Wer nach Godfrey als Nächstes die Segel streichen muss, entscheidet sich in den kommenden Minuten bei Sat.1.

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Die ersten zehn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Godfrey Egbon bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

Anzeige