Chris Browns Ex-Haushälterin fordert jetzt seine Festnahme

Im Rechtsstreit um eine Hundeattacke will Chris Browns (37) ehemalige Haushälterin Maria Avila jetzt sogar einen Haftbefehl gegen den Sänger erwirken. Wie aus aktuellen Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen, wirft sie dem Musiker vor, die Überprüfung seiner Finanzen zu behindern. Dadurch verzögere sich auch die Auszahlung der Entschädigung, die ihr bereits zugesprochen wurde. Konkret soll Chris bislang keine Termine genannt haben, an denen er vor Gericht erscheinen und seine Bankunterlagen vorlegen könnte. Maria benötigt diese Informationen nach eigenen Angaben, um herauszufinden, wie sie die noch ausstehenden neun Millionen Dollar eintreiben kann. Der Streit geht auf einen Vorfall aus dem Jahr 2020 zurück: Damals wurde die Haushälterin nach eigenen Angaben auf Chris' Anwesen in Los Angeles von einem Hund angegriffen, als sie den Müll hinausbringen wollte.

Auch mit den bisher vorgelegten Finanzunterlagen ist Maria offenbar nicht zufrieden. Ihrer Ansicht nach sind die Angaben unvollständig. Besonders die Einnahmen aus Chris' laufender Tournee werfen Fragen auf. Die Dokumente würden "Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit von [Browns] Offenlegung hinsichtlich der Zahlungsquellen im Zusammenhang mit seiner laufenden Tournee aufkommen lassen", heißt es in den Gerichtsunterlagen, aus denen TMZ zitiert. Dabei wurde die ursprüngliche Entschädigungssumme bereits erheblich reduziert. Nach einem Juryprozess waren Maria zunächst 13 Millionen Dollar zugesprochen worden. Ein Richter setzte den Betrag später auf neun Millionen Dollar herab, womit sich die ehemalige Angestellte einverstanden erklärte. Ob Chris tatsächlich ein Haftbefehl droht, muss das Gericht erst noch entscheiden. Zu den jüngsten Vorwürfen hat sich der Sänger bislang nicht öffentlich geäußert.

Finanzielle Forderungen beschäftigen Chris derzeit allerdings auch an anderer Stelle. Seine Ex-Partnerin Diamond Brown verlangt für die gemeinsame Tochter Lovely monatlich rund 45.000 Dollar Kindesunterhalt, umgerechnet etwa 40.000 Euro. Aus den vor wenigen Tagen bekannt gewordenen Gerichtsunterlagen geht hervor, wie sich Diamond diesen Betrag vorstellt: Rund 20.000 Euro seien für die Miete und weitere Haushaltskosten vorgesehen. Weitere 17.000 Euro sollen unter anderem in Lovelys Schulbildung, medizinische Betreuung und Freizeitgestaltung fließen. Mit ihrem Antrag möchte Diamond erreichen, dass die Zahlungen künftig verbindlich geregelt werden. Bislang hatten sich die Eltern den Dokumenten zufolge nämlich noch nicht auf einen festen monatlichen Unterhaltsbetrag geeinigt.

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Getty Images Sänger Chris Brown, Juni 2025

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Getty Images Chris Brown in London, Juli 2026

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ActionPress Chris Brown im April 2024