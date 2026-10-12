Kurt Krömer feiert im November TV-Comeback mit neuer Show

Diese Nachricht lässt die Herzen von Comedyfans höher schlagen: Kurt Krömer (51) meldet sich endlich mit einer eigenen Fernsehsendung im TV zurück! Ab dem 26. November 2026 läuft laut DWDL immer donnerstags um 22:15 Uhr bei ZDFneo das neue Spektakel "Krömers letzte Stunde", wobei Binge-Watch-Fans bereits zum Auftakt alle Episoden in der ZDF-Mediathek abrufen können. Das verrückte Konzept der Show hat es in sich: Pro Ausgabe empfängt der Berliner Kult-Komiker zwei prominente Gäste und entscheidet am Ende knallhart per Punktesystem, wer von beiden ins Paradies einziehen darf – und wer stattdessen direkt in der Hölle landet. Welche VIPs sich auf dieses TV-Experiment einlassen, bleibt bis zur Ausstrahlung – beziehungsweise bis zum Upload in der Mediathek – streng unter Verschluss.

Damit das Urteil über Hölle oder Paradies überhaupt gefällt werden kann, müssen sich die beiden eingeladenen Stars laut Sender einem hochkomplexen Testverfahren unterziehen. Wer im humorvollen Punktestreit am Ende die meisten Zähler sammelt, wird von Kurt direkt in den Himmel befördert, während der Verlierer eiskalt abgestraft wird. Der öffentlich-rechtliche Sender bewirbt die wilde Show mit großem Augenzwinkern als endgültige Lösung für eine uralte Menschheitsfrage: Seit Jahrhunderten rätsle die Welt darüber, wer nach dem Ableben wohin wandert – Kurts neue Sendung soll nun endlich verlässliche Antworten liefern. Für den beliebten Entertainer ist das Spektakel das erste eigene TV-Format seit dem Aus seiner rbb-Kultshow "Chez Krömer" im Dezember 2022, als er verkündete, dass es Zeit für neue künstlerische Abenteuer sei.

Dass sich der gebürtige Berliner im Fernsehen ausprobiert und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt, bewies er in seiner erfolgreichen Karriere immer wieder. Seinen beliebten Talk-Podcast "Feelings", der vor allem durch spontane Gespräche mit überraschenden Gästen glänzte, beendete Kurt nach stolzen 150 Folgen. Unvergessen bleibt zudem eine legendäre Ausgabe von "Chez Krömer" aus dem Jahr 2021, in der der Komiker mit seinem Kollegen Torsten Sträter (60) über das Thema Depressionen sprach. Für diesen mutigen Talk staubte er 2022 den begehrten Grimme-Preis ab, bevor er seine Erfahrungen mit der schweren Erkrankung im selben Jahr im Bestseller-Buch "Du darfst nicht alles glauben, was du denkst" verarbeitete.

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Getty Images Kurt Krömer, August 2022

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ActionPress Kurt Krömer beim Deutschen Computerspielpreis 2017

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Getty Images Kurt Krömer beim Echo Klassik 2011