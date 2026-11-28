Tara Neven du Mont (25) geht beruflich ihren ganz eigenen Weg. Die Tochter von Schauspieler Sky du Mont (79) und Model Mirja du Mont (50) arbeitet nach ihrem Studium nicht etwa vorwiegend im Rampenlicht, sondern als Marketingmanagerin für eine Marke, die sich ganz dem Thema Intimwellness verschrieben hat. Bei dem von zwei Gründerinnen aufgebauten Unternehmen hilft die Berlinerin laut Joyn dabei, Produkte aus einem oftmals tabuisierten Bereich bekannter zu machen. Zum Sortiment gehören unter anderem Gleitgel sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte für den Intimbereich. Tara kümmert sich dabei nicht nur um die Vermarktung der Artikel. Sie unterstützt das Team auch bei der Aufklärungsarbeit rund um das Thema Intimwellness. Damit hat sich die Promitochter ein berufliches Standbein geschaffen, das deutlich von den Karrieren ihrer berühmten Eltern abweicht.

Schon bei den Produktnamen zeigt die Firma eine ordentliche Portion Humor: Artikel wie "Vajelly" oder "Sooo good" sollen Berührungsängste abbauen und mit Vorurteilen gegenüber Intimwellness aufräumen. Mit einem Augenzwinkern will das Unternehmen so ein Thema ins Gespräch bringen, das häufig noch als Tabu gilt. Bevor Tara im Marketing landete, studierte sie an der SRH Berlin School of Popular Arts. Dort sammelte sie das Rüstzeug für ihre heutige Tätigkeit. Mit ihrem Job geht Tara somit einen eigenen Weg und tritt nicht direkt in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern. Ganz fremd ist ihr das Rampenlicht allerdings nicht. Hin und wieder läuft sie als Model über den Laufsteg oder posiert gemeinsam mit ihrer Mutter vor der Kamera. Eine Laufbahn als Schauspielerin, wie sie ihr Vater eingeschlagen hat, strebt sie bislang aber nicht an.

Abseits ihres Berufs verbindet Tara vor allem mit ihrer Mutter Mirja ein enges Verhältnis. Bei Fotoshootings stehen die beiden immer wieder gemeinsam vor der Kamera und treten dabei als eingespieltes Mutter-Tochter-Duo auf. Doch auch im Privatleben ist Tara für Mirja da. Als diese nach einem Krankenhausaufenthalt wieder auf die Beine kommen musste, kümmerte sich ihre Tochter um sie und bekochte sie sogar. Die Familie hat in der Vergangenheit auch schwierige Zeiten durchgemacht. Mirja und Sky gaben 2016 nach 16 Ehejahren ihre Trennung bekannt. Ein Jahr später wurde die Scheidung vollzogen. Trotz des Ehe-Aus blieben die beiden als Eltern weiterhin ein Team. Gemeinsam sind sie für Tara und ihren jüngeren Bruder Fayn da.

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Instagram / tara.ndm Tara du Mont macht ein Selfie

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Getty Images Tara und Mirja du Mont, Juli 2025

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