Katharina Eisenblut (32) blickt aktuell mit Sorge auf die bevorstehenden Wochen. In einer Instagram-Fragerunde wandte sich die Sängerin nun an ihre Follower und sprach offen über eine ungewöhnliche Veränderung an ihrem Bauch. Was genau dahintersteckt, ist bislang unklar. Wie sie erklärte, lasse sich die Auffälligkeit offenbar nicht eindeutig mit einer gewöhnlichen Zyste erklären. Eine konkrete Einschätzung hätten ihr die behandelnden Ärzte bisher nicht geben können. Deshalb steht für Katharina nun eine Operation an, auf die eine genaue Untersuchung folgen soll. Erst dann soll feststehen, worum es sich bei dem Befund tatsächlich handelt. "Wahrscheinlich werden wir erst durch die OP und die anschließende Untersuchung wirklich Klarheit bekommen", erklärte sie ihrer Community in ihrer Story. Bis dahin bleibt der Sängerin also vorerst nichts anderes übrig, als abzuwarten und auf ein gutes Ergebnis zu hoffen.

Völlig unklar ist die Situation für die Ärzte allerdings nicht mehr. Einige mögliche Ursachen konnten inzwischen ausgeschlossen werden. Wie Katharina ihren Followern mitteilte, handelt es sich bei der Veränderung weder um einen Lymphknoten noch um eine Verletzung. Auch eine Fettansammlung komme demnach nicht infrage. Zudem habe der Befund nach derzeitigem medizinischem Stand nichts mit ihrer früheren Bauchoperation zu tun. Dass die Situation weiterhin ungeklärt ist, setzt der Musikerin spürbar zu. "Natürlich mache ich mir Sorgen und die ganze Situation ist anstrengend", gab sie offen zu. Unterkriegen lassen will sie sich davon aber nicht. Katharina betonte, dass sie lösungsorientiert bleiben möchte. Außerdem kündigte sie an, ihre Fans auch weiterhin ehrlich auf dem Laufenden zu halten. Rund um den anstehenden Eingriff wolle sie ihre Follower ebenfalls mitnehmen und an ihrem Weg teilhaben lassen.

In der Fragerunde gewährte Katharina zudem Einblicke in ihren Umgang mit schwierigen Phasen. Sie verriet, dass sie ihre wahren Gefühle oft nicht vollständig nach außen zeige. Der Grund: Sie wolle nicht, dass sich ihre Familie Sorgen um sie macht. Als Beispiel nannte sie die Zeit, in der sie an Schwangerschaftsdiabetes litt. Auch damals und bei anderen Herausforderungen habe sie versucht, den Kopf oben zu behalten, anstatt lange über ihre Situation zu jammern. Außerdem gewährte die Sängerin Einblicke in ihren damaligen Kinderwunsch und verriet, was sie in dieser Zeit unternommen hatte. Sie habe ein bestimmtes Präparat eingenommen, regelmäßige Termine bei ihrer Frauenärztin wahrgenommen und Ovulationstests verwendet. Den größten Einfluss habe jedoch etwas anderes gehabt: Nach eigener Aussage half es ihr vor allem, sich von jeglichem Druck und Stress zu lösen.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, November 2025

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, August 2026

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