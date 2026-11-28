Aspyn Ovard hat sich mitten in der schwersten Zeit ihres Lebens ganz bewusst für ein weiteres Baby entschieden. Während ihre älteste Tochter Cove an einer unheilbaren Krebserkrankung leidet, wurde die Influencerin ein drittes Mal schwanger. In einem neuen YouTube-Vlog erklärte die YouTuberin jetzt, was sie und ihren damaligen Ehemann Parker Ferris zu diesem Schritt bewogen hatte. Ihr wichtigster Beweggrund: Ihre andere Tochter sollte eines Tages nicht ohne Schwester aufwachsen müssen. Außerdem sei es ihr wichtig gewesen, dass zwischen ihren Kindern kein allzu großer Altersunterschied liegt. Zu Cove, die 2019 auf die Welt kam, und Lola, die 2021 geboren wurde, gesellte sich so im Jahr 2024 Nesthäkchen Elle. Obwohl diese Phase für sie selbst enorm belastend war, entschied sich die dreifache Mutter ganz bewusst für eine weitere Schwangerschaft. Bereut hat Aspyn ihre Entscheidung trotzdem nie: "Ich hatte nie das Gefühl, dass ich es in diesem Zeitrahmen nicht hätte tun sollen. Ich bin sehr froh, dass ich es getan habe."

Für die Influencerin war die Schwangerschaft mit Elle aber noch viel mehr als nur Familienplanung. Während Coves Krankheit kaum beeinflusst werden konnte, hatte Aspyn mit dem Baby etwas, auf das sie sich konzentrieren und das sie selbst mitgestalten konnte. Rückblickend beschreibt sie diese Zeit als wichtigen Halt in einer Lage, die ansonsten kaum zu kontrollieren war. Im Video spricht sie sehr offen darüber, wie es ihr damals ging: "Ich glaube wirklich, dass die Schwangerschaft mein Leben gerettet hat. Ich weiß nicht, wie ich die Kraft gehabt hätte, weiterzumachen und hierzubleiben, wenn dieses Baby nicht in mir herangewachsen wäre. Das war also auch ein wichtiger Grund, weshalb ich das Gefühl hatte, es genau zu diesem Zeitpunkt tun zu müssen." Aspyn gibt zu, dass Schwangerschaft und Familienplanung neben der Krebserkrankung ihrer Tochter sehr viel auf einmal gewesen seien. Dennoch sei sie sich sicher gewesen, dass es für ihre Familie und vor allem für ihre Töchter der richtige Weg war.

Die Diagnose der seltenen Form von Kinderkrebs erhielt Cove bereits, bevor ihre Mutter mit Elle schwanger wurde. In der ersten Folge der Realityshow "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County" machte sie öffentlich, dass die Krankheit ihrer Tochter unheilbar ist. Die Familie lebt demnach schon seit mehr als drei Jahren mit großer Ungewissheit. Zu jener Zeit steckte auch Aspyns Ehe schon in einer tiefen Krise. "Meine Ehe war bei Weitem nicht in einer Verfassung, um so etwas durchzustehen. Wir hätten es schon nicht geschafft, bevor das passiert ist", gestand sie in der Show. Nach Elles Geburt im Jahr 2024 gingen Aspyn und Parker schließlich getrennte Wege. Am selben Tag, an dem sie die Ankunft ihres jüngsten Kindes verkündete, reichte die Mutter die Scheidung ein. Die beiden sind die Eltern von insgesamt drei gemeinsamen Töchtern.

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Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und ihre jüngste Tochter im August 2024

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Instagram / aspynovard Aspyn Ovard, Influencerin

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