Zwischen Kelly Osbourne (42) und Kate Moss (52) herrscht mittlerweile offenbar Eiszeit. Nachdem die beiden mehr als 20 Jahre lang durch dick und dünn gegangen sind, soll die Tochter von Ozzy Osbourne (†76) die Freundschaft zu dem Model beendet haben. Das berichtet Daily Mail. Seit rund einem Monat sollen die beiden kein Wort mehr miteinander gewechselt haben. Auslöser für den Bruch war angeblich Kellys Geburtstag im Oktober. Die Feier fand in einem Hotel statt und sei als Familienfest geplant gewesen, im Mittelpunkt soll Kellys kleiner Sohn Sid gestanden haben. Kate soll sich auf der Party allerdings nicht gerade "familienfreundlich" verhalten haben. Was genau sie getan haben soll, wird allerdings nicht erwähnt. Für Kelly war das Verhalten ihrer Freundin jedoch offenbar zu viel: Sie soll danach erklärt haben, Kate nicht mehr sehen zu wollen. Seitdem geht sie ihrer langjährigen Vertrauten aus dem Weg.

Ein Insider erklärt den Zoff gegenüber Daily Mail mit den unterschiedlichen Lebensphasen, in denen sich die beiden befinden sollen: "Kelly sagte, dass sie Kate im Moment nicht um sich haben kann. Sie sind an unterschiedlichen Punkten. Kate feiert heftig, und Kelly konzentriert sich stärker auf Sid." Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass es zwischen den beiden Freundinnen gekracht haben soll. Schon vor einigen Monaten soll es Ärger gegeben haben, weil Kate sich besorgt über Kellys starken Gewichtsverlust geäußert hatte.

Damals fanden die beiden aber wieder zueinander. "Sie hatten sich wegen der Bemerkungen über Kellys Gewicht zerstritten, aber sie versöhnten sich wieder, weil jeder erkennen konnte, dass Kate einfach nur besorgt war. Aber diesmal ist es etwas anderes, und es sieht nicht so aus, als würde sich das klären lassen", heißt es aus dem Umfeld. Nach dem Tod ihres Vaters am 22. Juli 2025 hatte die Sängerin aus Trauer stark abgenommen. Nach eigener Aussage konnte sie zeitweise kaum essen oder für sich selbst sorgen. Wie dünn sie geworden war, sei ihr erst durch Fotos von den Brit Awards bewusst geworden. Inzwischen geht es ihr gesundheitlich besser, und sie hat rund 14 Kilogramm zugenommen.

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Collage: Imago, Getty Images Kelly Osbourne und Kate Moss Collage

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Getty Images Kelly Osbourne bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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