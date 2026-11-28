Marius Borg Høiby (29) bekommt für seinen Berufungsprozess ein außergewöhnlich großes Verteidigerteam – und der norwegische Staat übernimmt die Kosten. Wie Aftenposten berichtet, wird der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (53) vor dem Borgarting-Berufungsgericht gleich von drei Anwälten vertreten. Wenn die Verhandlung am 9. Februar 2027 beginnt, sitzt neben Daniel Storrvik und Alexander Rydberg Greaker auch die Rechtsanwältin Heidi Juritzen an seiner Seite. Sie ist neu im Team. Das Gericht begründete die Entscheidung mit dem erwarteten Arbeitsaufwand. Außerdem müsse das umfangreiche Verfahren gründlich vorbereitet werden. Zudem steht das Dreierteam zwei Staatsanwälten, fünf Ermittlern und drei Anwälten der Geschädigten gegenüber. Heidi soll Daniel und Alexander deshalb bei der Aufteilung der Aufgaben entlasten.

Drei gerichtlich bestellte Verteidiger sind in Norwegen selten. Der Staat muss allerdings so viele Anwälte bezahlen, wie für eine angemessene und wirksame Verteidigung im jeweiligen Fall nötig sind. "Die Bestellung eines dritten Verteidigers ist konkret durch den erwarteten Bedarf und die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Vorbereitung des Verfahrens begründet", erklärte Berufungsrichter Frode Elgesem gegenüber der Zeitung. Auch der große Medienandrang könnte den Aufwand indirekt steigern, wenn er die Arbeit im Gericht erschwert. Richter Eirik Lereim betonte jedoch, dass öffentliche Aufmerksamkeit allein keinen zusätzlichen Verteidiger rechtfertige. Bis Juni 2026 flossen bereits 3,8 Millionen norwegische Kronen, also rund 355.000 Euro, an damalige und frühere Anwälte von Marius.

Im Berufungsprozess geht es weiterhin um die Vorwürfe zweier Vergewaltigungen. Außerdem wird Marius Gewalt in einer nahen Beziehung gegen seine frühere Partnerin Nora Haukland vorgeworfen. Noch bevor der Prozess überhaupt losgeht, sind sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft über die Beweisaufnahme uneinig. Die Anklage möchte Teile der früheren Aussagen als Videoaufzeichnungen abspielen. Alexander und Daniel wollen die Zeugen dagegen noch einmal persönlich befragen lassen. Auch Marius selbst soll erneut aussagen. Heidi war bereits 2024 in einer anderen Angelegenheit mit Bezug zu Marius tätig. Damals vertrat sie eine Frau nach einem Vergewaltigungsvorwurf. Die Frau betrachtete sich selbst nicht als Opfer und erklärte sowohl den sexuellen Kontakt als auch die Filmaufnahme für einvernehmlich. Das Ermittlungsverfahren wurde später eingestellt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo, 9. September 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Gerichtszeichnung: Marius Borg Hoiby während des Prozesses am Osloer Bezirksgericht am 5. Februar 2026

Anzeige Anzeige