König Charles III. (78) und Idris Elba (54) machen gemeinsame Sache: Der Monarch und der Schauspieler stehen für eine neue Netflix-Dokumentation vor der Kamera. Wie jetzt bekannt wurde, geht es in dem Film um das 50-jährige Bestehen von The King's Trust. Die Hilfsorganisation hatte Charles einst selbst gegründet. Zwölf Monate lang begleitete das Filmteam drei junge Menschen, die mit Unterstützung der Stiftung ihre persönlichen Ziele verfolgen. Dabei zeigt die Doku auch, mit welchen Schwierigkeiten die Protagonisten als Teil ihrer Generation zurechtkommen müssen. Auch die persönliche Verbindung zwischen Charles und Idris wird beleuchtet. Beide setzen sich seit Langem dafür ein, jungen Menschen bessere Chancen für ihre Zukunft zu ermöglichen. Das gemeinsame Engagement des Königs und des Filmstars bildet daher neben den Erfahrungen der drei Geförderten einen zentralen Teil der Dokumentation.

In der Dokumentation blickt Idris auch auf seinen eigenen Werdegang zurück. Der Brite erzählt, wie er es aus dem Osten Londons bis zum international gefeierten Schauspieler geschafft hat. Damit soll sein Weg zeigen, welche Möglichkeiten sich durch gezielte Förderung eröffnen können. Hinter der Kamera führt Ashley Francis-Roy Regie, Clare Bradbury ist als Showrunnerin an Bord. Produziert wird das Projekt von 22 Summers. Die Londoner Produktionsfirma hatte Idris im Jahr 2024 zusammen mit Diene Petterle und Gina Carter ins Leben gerufen. Als ausführende Produzenten sind Diene sowie Eva Omaghomi und Jonathan Smith beteiligt. The King's Trust rief Charles bereits 1976 ins Leben. Inzwischen bietet die Organisation in mehr als 20 Ländern Programme rund um Bildung, Beschäftigung und Unternehmertum an. Nach Angaben der Stiftung wurden in den vergangenen fünf Jahrzehnten weltweit mehr als 1,5 Millionen junge Menschen dabei unterstützt, berufliche Fähigkeiten und Selbstvertrauen zu entwickeln sowie ihre eigenen Ziele zu verwirklichen.

Für Idris ist die Zusammenarbeit mit dem König ein ganz besonderes Projekt, denn er hat selbst eine persönliche Verbindung zu der Stiftung. Als junger Mann im Londoner Stadtteil Hackney erhielt der Schauspieler eine Förderung von The King's Trust. Dieser Zuschuss half ihm damals entscheidend dabei, seine Schauspielkarriere in Gang zu bringen. Die Hilfe der Organisation stand am Beginn seines beruflichen Weges, der ihn schließlich zu einem weltweit bekannten Schauspieler, Musiker und Produzenten machte. Nun nutzt Idris seine eigene Geschichte, um im Jubiläumsfilm zu veranschaulichen, welchen Einfluss die Programme von The King's Trust auf die Zukunft junger Menschen haben können. Dabei bleiben die drei aktuell unterstützten Teilnehmer und ihre persönlichen Ziele der Kern des Projekts.

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Getty Images König Charles und Idris Elba im Juli 2024

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Getty Images König Charles und Idris Elba im Juli 2024

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