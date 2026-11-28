Kurt Krömer (52) gewährt einen bewegenden Einblick in eine der schwierigsten Phasen seines Lebens. Im Gespräch mit Barbara schilderte der Comedian, wie sehr ihn seine Depressionen im Alltag als alleinerziehender Vater von vier Kindern an seine Grenzen brachten. Trotz seiner Erkrankung versuchte der Berliner, seinem Nachwuchs einen geregelten Tagesablauf zu ermöglichen, und konzentrierte sich dabei auf bestimmte "Kerndinge": Er brachte seine Kinder zur Schule, kümmerte sich um die Hausaufgaben und begleitete sie abends ins Bett. Doch selbst diese alltäglichen Aufgaben kosteten ihn so viel Kraft, dass er sich anschließend "erstmal für fünf Stunden ins Bett" legen musste. Während Kurt seinem Publikum als schlagfertiger und provokanter Entertainer bekannt ist, kämpfte er abseits der Kameras lange mit einer tiefen Erschöpfung und dem Anspruch, seiner Verantwortung als Vater trotz der psychischen Erkrankung gerecht zu werden.

Bereits seit seiner Jugend litt Kurt, der mit bürgerlichem Namen Alexander Bojcan heißt, unter Depressionen, ohne seine Erkrankung über viele Jahre öffentlich zu thematisieren. Als selbst gewöhnliche Erledigungen wie der Einkauf im Supermarkt zeitweise zu einer enormen Herausforderung wurden, nahm der Comedian im Herbst 2020 schließlich professionelle Hilfe in Anspruch und ließ sich acht Wochen lang in einer Berliner Tagesklinik behandeln. Im März 2021 entschied er sich dazu, seine Geschichte öffentlich zu machen, und sprach in seiner Sendung "Chez Krömer" mit seinem Kollegen Torsten Sträter erstmals offen über seine Depressionen. Ein Jahr später verarbeitete er seine persönlichen Erfahrungen in dem Buch "Du darfst nicht alles glauben, was du denkst: Meine Depression". Dass ihn die Erkrankung auch nach seinem Klinikaufenthalt weiterhin begleitete, machte Kurt im Mai 2022 in der Talkshow "Maischberger" deutlich: "Ich habe immer noch damit zu tun."

Weitere persönliche Einblicke gewährte Kurt zuletzt im Podcast "Take Me Späti", in dem er von zusätzlichen Erkenntnissen aus seiner Therapie berichtete. Demnach seien bei ihm autistische Züge sowie ADS festgestellt worden. Neben Schwierigkeiten, seine Aufmerksamkeit zu bündeln, mache ihm vor allem eine ausgeprägte innere Unruhe zu schaffen, die für Außenstehende jedoch kaum wahrnehmbar sei. Wie wichtig es dem Comedian ist, seiner Verantwortung als Vater gerecht zu werden, verdeutlichte er auch in seinem eigenen Podcast "Kurt Krömer – Feelings". Im Gespräch mit Stefanie Giesinger (30) erklärte er: "Ich verstehe nicht, wie Männer Kinder in die Welt setzen und dann abhauen." Geprägt ist diese Haltung auch von seiner eigenen Familiengeschichte: Kurts Großvater hatte die Familie kurz nach Kurts Geburt verlassen und ihn im Laufe seines Lebens kein einziges Mal besucht.

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Imago Kurt Krömer in der WDR-Talkshow "Kölner Treff", November 2022

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Imago Kurt Krömer in der ARD-Talkshow "3 nach 9", März 2022

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