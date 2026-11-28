Nach mehreren Wochen Funkstille meldet sich Sonya Kraus (53) mit unschönen Neuigkeiten zurück. Auf Instagram berichtete die Moderatorin, dass sie in einen Unfall mit einem E-Scooter verwickelt war und sich dabei eine Verletzung an der Hüfte zugezogen hat. Jemand habe ihr die Vorfahrt genommen, woraufhin sie gestürzt sei. Zunächst ging Sonya davon aus, lediglich auf dem Po gelandet zu sein. Tatsächlich hatte jedoch ihre Hüfte die volle Wucht des Aufpralls abbekommen. Die Folgen des Sturzes spürt die TV-Bekanntheit bis heute: Eine heftige Entzündung und anhaltende Schmerzen machen ihr zu schaffen. Ohne Krücken kann sie sich derzeit nicht fortbewegen. Aus diesem Grund muss die Moderatorin nun ihren geplanten Auftritt bei der "90s Super Show" in Hannover absagen. Auf der Bühne wird sie dort also nicht zu sehen sein.

Unmittelbar nach dem Unfall schätzte Sonya Kraus die Situation offenbar noch deutlich harmloser ein. Sie sei zunächst davon ausgegangen, "Stuntman-mäßig reagiert" zu haben, wie sie ihren Followern berichtete. Auch die erste Röntgenuntersuchung beim Arzt blieb ohne auffälligen Befund. Dadurch ging die Moderatorin zunächst davon aus, dass ihre Verletzung weniger schwerwiegend sei. Mithilfe von Schmerztabletten stand sie sogar noch für die "90s Super Show" in der Münchner Olympiahalle auf der Bühne. Danach wurden ihre Beschwerden allerdings immer schlimmer. "Die Lufthansa hat mich dann im Rollstuhl in den Flieger zurücktransportiert am nächsten Tag", berichtete Sonya. Über ihre Schmerzen sagte sie: "Ich bin die Decke hochgegangen. […] Ich hatte eine monstermäßige Entzündung in der Hüfte und das hat tierisch lang gedauert." Ihren Humor hat sie trotz allem nicht verloren. Mit zwei Krücken in den Händen witzelte sie in die Kamera: "Party mache ich momentan nur mit den Dingern."

Der Unfall erklärt auch, warum es in den vergangenen zwei bis drei Wochen auf Sonyas Account so ruhig war. Für diese Zeit fand die Moderatorin klare Worte: "Meine letzten zwei, drei Wochen waren … also beschissen wäre ein Kompliment." Ihre eigene Erfahrung nahm sie zum Anlass, ihre Community zu mehr Vorsicht im Straßenverkehr aufzurufen. "Passt bitte auf! Manche Fahrzeuge haben keine Knautschzone und unsere menschliche Knautschzone ist sehr fragil und schnell lädiert", appellierte sie in ihrem Clip an ihre Follower. Trotz der anhaltenden Einschränkungen durch die Entzündung in ihrer Hüfte wollte Sonya ihre Fans nicht in Sorge zurücklassen. Deshalb gab die Moderatorin Entwarnung und zeigte sich optimistisch, was ihren weiteren Genesungsverlauf betrifft. "Es wird schon wieder. Unkraut vergeht nicht", erklärte die Moderatorin zum Abschluss ihres Videos.

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Imago Sonya Martina Kraus zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13. Februar 2026

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Imago Sonya Kraus bei der 90s Super Show am 21. Februar 2026 in der Uber Arena Berlin

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