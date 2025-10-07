Kurt Krömer beendet "Feelings"-Podcast nach 150 Folgen

Kurt Krömer (50) hat das Ende seines Podcasts "Feelings" bekanntgegeben: Der Comedian verkündete auf Instagram mit einem schwarzhumorigen Post, dass es nach 150 Episoden Zeit für etwas Neues ist. Auf dem veröffentlichten Bild sieht man einen Fuß in einer Leichenhalle, an dem ein Zettel mit der Aufschrift "Feelings" befestigt ist. Dazu schrieb Kurt: "Ich habe mich dazu entschlossen, dass nach 150 Folgen Feelings nun Schluss ist. [...] An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön fürs Zuhören." In den vergangenen drei Jahren war der Podcast durch Kurts Spontaneität und die ungewöhnliche Gästeauswahl zu einem beliebten Interviewformat avanciert, das zahlreichen Fans zuverlässige Unterhaltung bot.

In zwei weiteren Instagram-Videos erklärte der Berliner, der bürgerlich Alexander Bojcan heißt, dass er noch keine konkreten Pläne für die Zukunft habe. Er sei aktuell "künstlerisch unterzuckert" und wolle sich eine längere Auszeit nehmen. Der Podcast sei für ihn ohnehin von Anfang an ein begrenztes Projekt gewesen. "Bei Feelings waren nur die Besten, und wer nicht da war, war einfach nicht der oder die Beste", witzelte er. In den 150 Folgen führte Kurt intensive, oft auch humorvolle Gespräche mit wechselnden prominenten Gästen, die ihm von seiner Redaktion vorgeschlagen wurden. Damit knüpfte das Audioformat an seine Talkshow "Chez Krömer" an, die mit einem ähnlichen Konzept von 2019 bis 2022 das Publikum begeisterte.

Kurt, der nicht nur als Comedian, sondern auch durch Shows wie LOL: Last One Laughing bekannt ist, hat in diesem Jahr abseits seines Podcasts nur in der Amazon-Prime-Show "Dinner Club" von sich reden gemacht. Seine Entscheidung, sich eine Pause zu gönnen, lässt die Fans nun hoffen, dass er irgendwann mit neuen Ideen und frischer Energie zurückkehren wird. In der Vergangenheit bewies Kurt mehrfach, dass er nach Pausen mit brandneuen Konzepten überraschen kann. Doch für den Moment scheint die Priorität auf Erholung und einem privaten Rückzug zu liegen. Die Fans werden sicherlich gespannt verfolgen, was der Künstler als Nächstes plant.

ActionPress Kurt Krömer beim WDR Talkshow Koelner Treff

ActionPress Kurt Krömer beim Deutschen Computerspielpreis 2017

Getty Images Kurt Krömer, August 2022