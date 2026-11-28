Wolke Hegenbarth (46) hat ihrem Ehemann Oliver Vaid zu seinem Ehrentag eine rührende Liebeserklärung gewidmet. Anlässlich seines 40. Geburtstags meldete sich die Schauspielerin auf LinkedIn zu Wort und verriet, was ihre Ehe nach elf gemeinsamen Jahren zusammenhält. Statt auf Kontrolle setzen die beiden demnach auf gegenseitiges Vertrauen, absolute Verlässlichkeit und eine Verbundenheit, die auf Freiwilligkeit beruht. Ihre Unabhängigkeit hält sie nicht für ein Risiko. Für sie ist sie die Stärke ihrer Partnerschaft. "Gerade, weil wir beide unabhängig sind, könnte jeder von uns jederzeit gehen. Aber wir bleiben. Nicht, weil wir müssen. Sondern weil wir WOLLEN!", stellt sie klar. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den siebenjährigen Avi. Trotzdem führen sie laut Wolke eine Beziehung, in der jeder auch mal längere Zeit getrennt vom anderen eigene Pläne verfolgen und seinen beruflichen Verpflichtungen nachgehen kann. Eifersüchtiges Nachtelefonieren gehört offenbar nicht zum Programm.

Für ihr Beziehungsmodell hat die Schauspielerin klare Regeln: "Keine Hidden Agenda. Keine Machtspiele. Keine Manipulationen." Egal, ob Oliver zu einem seiner Männertrips aufbricht oder Wolke vier Wochen lang für Das Traumschiff im Einsatz ist: Zu Hause laufe trotzdem alles reibungslos weiter. Den wichtigsten Grund dafür, dass ihre Ehe funktioniert, nennt sie ganz deutlich: "Weil wir uns zu tausend Prozent aufeinander verlassen können!" Neben Vertrauen und Freiheit teilt das Paar laut Wolke dieselben Werte. Schon zu ihrem zehnten Jahrestag hatte sie gute Kommunikation, Großzügigkeit, Freiräume und die bewusste Entscheidung füreinander als Erfolgsrezept genannt. Ganz ohne Stürme ging es aber nicht. Auch schwierige Phasen und den mitunter anstrengenden Familienalltag habe das Paar gemeinsam gemeistert. Das Familienleben beschreibt Wolke zeitweise als harten Kompromiss. Manchmal fühle es sich sogar an wie das "Auge eines Orkans".

Kennengelernt hatten sich Wolke und Oliver im Jahr 2015 auf dem Hamburger Fischmarkt. Dort fragte er sie nach ihrer Telefonnummer. Mit klassischen Rollenbildern hatte ihre Partnerschaft von Anfang an wenig zu tun. Wolke war älter, im Beruf deutlich erfahrener und bekannter. Nach eigenen Angaben verdiente sie damals ein Vielfaches von Oliver. Er war damals 28 Jahre alt und hatte gerade seinen zweiten Job nach dem Studium. 2019 kam dann Sohn Avi zur Welt. Im selben Jahr gaben sich die beiden standesamtlich das Jawort, als Wolke bereits im neunten Monat schwanger war. Dieses süße Geheimnis behielten die beiden allerdings lange für sich. Erst 2025 machten sie öffentlich, dass sie schon seit Jahren verheiratet sind. Mit Blick auf ihre Beziehung und die gemeinsame Familie zieht Wolke nun ein Fazit: "Wow, wir haben einen laaaangen Weg zurückgelegt!"

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Instagram / wolke_hegenbarth_official Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth, Dezember 2022

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wolke_hegenbarth_official Schauspielerin Wolke Hegenbarth und Ehemann Oliver Vaid im November 2025

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