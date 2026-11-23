Kurt Krömer (52) hat einen sehr intimen Einblick in sein Privatleben gewährt: Im Rahmen einer Therapie wurden bei dem Komiker sowohl autistische Züge als auch ADS diagnostiziert. Darüber sprach der Berliner jetzt zum ersten Mal öffentlich im Podcast "Take Me Späti". Die knapp 49 Minuten lange Folge ist am Sonntag erschienen und kann kostenlos auf YouTube angeschaut werden. Darin wollte Moderatorin Sara Arslan von ihm wissen, ob er auf dem neurodivergenten Spektrum liege. Kurt antwortete klar: "Ja, hab' durch die Therapie erfahren, dass ich Autist bin." Kurz darauf wurde er noch etwas genauer: "Hab' autistische Züge, hab ADS." Der Entertainer beschrieb auch, wie sich das bei ihm zeigt. Vor allem mit seiner Aufmerksamkeit habe er zu kämpfen. Außerdem spüre er eine starke innere Unruhe, die andere Menschen kaum bemerken. "Ich drehe im Kopf durch, aber du siehst es nicht", fasste er zusammen.

Die von Kurt genutzte Bezeichnung ADS gilt heute als nicht mehr zeitgemäß – in der Fachwelt spricht man mittlerweile vom vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild einer ADHS. Treten Autismus und ADHS gemeinsam auf, wird dafür oft der Begriff AuDHS verwendet. Gegenüber Sara verriet der Comedian, dass er zu anderen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen meist sofort eine Verbindung aufbaut. "Ich liebe Leute, die ADS haben, komm mit denen sofort klar", sagte er in dem Podcast. Sogar bei Menschen, die er gar nicht kenne, merke er oft schon nach wenigen Worten, dass sie ähnlich denken wie er. "Die sind voll auf meiner Wellenlänge", schwärmte Kurt. Seine Gesprächspartnerin kennt das Thema aus eigener Erfahrung: Sara berichtete in derselben Folge, dass sie ebenfalls ADHS hat. Damit sprachen in der Sendung zwei Betroffene miteinander über ihren Alltag mit der Diagnose.

Kurt spricht nicht zum ersten Mal offen über seine psychische Gesundheit. Schon 2021 hatte er in seiner damaligen Sendung "Chez Krömer" öffentlich gemacht, dass er an Depressionen litt. Ein Jahr später brachte er das Buch "Du darfst nicht alles glauben, was du denkst: Meine Depression" heraus. In dem Werk setzte er sich mit seiner Erkrankung sowie mit seinem Aufenthalt in einer Tagesklinik auseinander. Trotz der ernsten Hintergründe blitzte im Podcast immer wieder sein unverkennbarer, derber Humor durch. Als das Gespräch auf Sido (45) fiel – der ihm vorgeworfen hatte, seinen Modestil abgekupfert zu haben –, konterte der Komiker zunächst mit einem handfesten Seitenhieb in Richtung des Rappers. Kurz danach stellte er aber klar, dass das nicht ernst gemeint war: "Nee, ich liebe Sido."

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Imago Kurt Krömer in der WDR-Talkshow "Kölner Treff", November 2022

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Imago Kurt Krömer in der ARD-Talkshow "3 nach 9", März 2022

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