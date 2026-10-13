Das sagen Fans zum Promi-BB-Auszug von Godfrey und Tessa

Bei Promi Big Brother hat es am Montagabend gleich zwei Bewohner auf einmal erwischt: Für Godfrey Egbon und Tessa Bergmeier (37) ist die Show bereits vorbei – sie flogen als erste Promis dieser Staffel raus. Zuerst verließ das Model das Haus, kurz darauf musste auch die Reality-Darstellerin gehen. In den sozialen Netzwerken brennt seitdem die Luft: Unter den Beiträgen von Promiflash auf Instagram und Facebook wird heiß darüber debattiert, ob der Rauswurf fair war. Besonders an Godfrey scheiden sich die Geister. Die eine Hälfte der Fans feiert ihn als absolut authentisch, ehrlich und direkt. Für die andere Seite kam er dagegen arrogant, unnahbar und schlichtweg öde rüber. Tessa hingegen sorgte bei vielen für eine positive Überraschung. Zahlreiche Fans schrieben, dass sich die zweifache Mutter in der Show deutlich angenehmer und sympathischer gezeigt habe, als sie es nach ihren früheren Reality-Auftritten erwartet hätten.

Ein Blick in die Kommentarspalten verdeutlicht, wie weit die Ansichten hier auseinandergehen. "Der Godfrey war der Einzige, der authentisch war. Und er hat es auch durchschaut. Ist eben auch nicht so dumm wie die anderen", lobte ein Zuschauer. Ein anderer sah das völlig anders: "Weiß nicht, was der dort wollte. 0,00 Unterhaltungswert." Für Tessa gab es dagegen überwiegend freundliche Worte: "Tessa war so toll da drin. Man hat so eine positive Seite an ihr gesehen", hieß es etwa. Viele hätten lieber Ex-Fußballer Christian Lell (42) nach Hause geschickt. "Tessa? Warum? Christian wäre die bessere Wahl", schrieb ein Fan. Ein anderer machte den Sportler sogar für beide Exits mitverantwortlich: "Godfrey war Christian gegenüber einfach viel zu treudoof und Tessa hat sich heute auch noch von Christian manipulieren lassen. Jetzt sind beide raus." Für großes Staunen sorgte auch die Tatsache, dass Kim Virginia und ihr Ehemann trotz heftiger Boykottaufrufe im Vorfeld anscheinend genug Anrufe und Stimmen sammeln konnten, um eine Runde weiterzukommen.

Der zweifache Rauswurf erfolgte am achten Tag der Staffel. Bei diesem zweiten Exit-Voting stand die gesamte Promitruppe auf der Nominierungsliste – völlig egal, ob sie im Haus oder im Garten lebten. Tessa selbst gab sich nach dem Auszug vor allem erleichtert, auch wenn sie im Container gern noch ein paar Dinge geklärt hätte. Gleichzeitig zog sie ein ehrliches Fazit über ihre Performance: Sie gab zu, sich zu stark von außen beeinflussen lassen zu haben – besonders im Hinblick auf Kim Virginia. Deshalb sei sie vielleicht nicht jedem Mitbewohner gegenüber fair gewesen. Für Godfrey und Tessa endete das Abenteuer damit am selben Abend. Christian und die übrigen Bewohner kämpfen unterdessen weiter um den Einzug ins Finale und den Sieg.

Anzeige Anzeige

Joyn Godfrey Egbon, "Promi Big Brother"-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Promi-BB-Kandidatin Tessa Bergmeier, 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell, Tessa Bergmeier, Nina Bridney und Nikola Grey bei "Promi Big Brother" 2026