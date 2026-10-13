Ex-GNTM-Bekanntheit Ana Martinović erwartet ihr erstes Kind

Ana Martinović hat eine süße Neuigkeit verkündet: Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ist schwanger. Verkündet hat das Model die Babynews mit einem herzlichen Beitrag auf Instagram. Ana teilte eine ganze Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Ehemann vor einem See herumturtelt. In ihrer Hand hält sie Ultraschallbilder, auf denen ihr Baby verewigt ist. Und auch ein kleiner Schwangerschaftsbauch ist unter dem weißen Kleid erkennbar. Wie ein Strampler verrät, wird der Nachwuchs erst 2027 das Licht der Welt erblicken.

"Ich trage Liebe in meinem Bauch", beschriftet Ana den Beitrag. Fans und Freunde der Social-Media-Bekanntheit gratulieren ihr und ihrem Liebsten zu ihrem Familienglück. "Ah, wie toll. Herzlichen Glückwunsch", "Oh, herzlichen Glückwunsch, schönste Mami" und unzählige herzliche Emojis sind in der Kommentarspalte von Anas Post zu finden. Für Ana und Tomislav ist es der erste gemeinsame Nachwuchs – mit der Schwangerschaft beginnt für das Ehepaar also ein ganz neues Kapitel.

Ana nahm 2021 an der 16. Staffel von GNTM teil. Sie belegte den neunten Platz. Seither hält sie ihre Fans mit regelmäßigen Einblicken in ihr Leben auf Social Media auf dem Laufenden. Auch den wohl bisher besondersten Moment in ihrem Leben hielt sie auf Instagram fest: Ana und Tomislav heirateten im Juni 2024 standesamtlich und feierten im August in Zagreb die große Hochzeitsfeier mit Freunden und Familie. "Bis der Tod uns scheidet", versprach sie unter ihrem Beitrag, in dem das Brautpaar in seinen Hochzeitslooks festgehalten ist.

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Instagram / anamartinovicx Ana Martinović und ihr Mann, Oktober 2026

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Instagram / anamartinovicx Ana Martinović und ihr Mann, Oktober 2026

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Instagram / anamartinovicx Ana Martinović, Model