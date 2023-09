Antrag am Strand: Ex-GNTM-Girl Ana Martinović ist verlobt!

Ana Martinović wird in den Hafen der Ehe schippern! Nach ihrer Germany's Next Topmodel-Teilnahme im Jahr 2021 war bekannt geworden, dass die Influencerin nicht mehr mit ihrem Freund zusammen ist, der in der Modelshow immer wieder thematisiert wurde. Nur wenige Monate später gab Ana jedoch Hinweise, einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Mittlerweile haben sich die beiden sogar verlobt!

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine ein Urlaubsfoto, auf dem sie ihren Liebsten freudestrahlend anlächelt – und der Kamera stolz ihren funkelnden Verlobungsring präsentiert. "Ich habe Ja gesagt", verkündete sie. Anas Ehemann in spe war offenbar in der kroatischen Stadt Split vor ihr auf die Knie gegangen.

Auf TikTok hat die 23-Jährige außerdem bereits ein paar Videos zu ihrer Verlobung veröffentlicht. Unter anderem scherzte sie auch darüber, dass sie viele damit überrascht habe. "Meine Benachrichtigungen, nachdem ich meine Verlobung zeige, aber niemand wusste, dass ich in einer Beziehung bin", witzelte sie in einem Clip, in dem sie lächelt und ihren Ring am Finger präsentiert.

Instagram / ana.gntm2021.official Model Ana Martinović

