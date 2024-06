Ex-GNTM-Girl Ana Martinović hat standesamtlich geheiratet!

Ana Martinović und ihr Partner Tomislav haben sich das Jawort gegeben! Erst im September vergangenen Jahres hatte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin die Verlobung mit Tomislav im Netz bekannt gegeben. Nicht einmal ein Jahr später ist das Paar nun in den Hafen der Ehe geschippert, wie die Blondine auf Instagram verrät. In ihrem Story-Highlight "Civil Wedding" lässt die Influencerin ihre Follower hautnah an ihrer standesamtlichen Hochzeit vom 31. Mai teilhaben.

Dabei können die Fans das frischgebackene Ehepaar in den Clips nicht nur während der Trauungszeremonie mitverfolgen, sondern auch bei den Feierlichkeiten danach. Zusammen mit zahlreichen Gästen dinieren sie, schneiden die Hochzeitstorte an und schwingen anschließend alle zusammen das Tanzbein. Ana und Tomislav wirken auf den Aufnahmen überglücklich und strahlen um die Wette.

Bei der traumhaften standesamtlichen Trauung soll es jedoch nicht bleiben. Die Blondine und ihr Ehemann planen zusätzlich, kirchlich zu heiraten. In einem älteren Video auf ihrem Social-Media-Profil präsentiert sie voller Stolz die Empfangstafeln der beiden Feiern. "Hier ist meine Empfangstafel für die kirchliche Hochzeit", verkündet sie voller Rührung, während sie diese in die Kamera hält. Unter den Namen des Brautpaares ist darauf auch das Datum der Trauung zu erspähen: Am 8. August werden sie ein zweites Mal Ja sagen!

Instagram / anamartinovicx Ana Martinović und ihr Verlobter im Jahr 2023

Instagram / ana.gntm2021.official Model Ana Martinović

