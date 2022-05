Im vergangenen Jahr schaffte es Ana Martinović bei Germany's next Topmodel bis unter die Top Ten. Für den Sieg reichte es bei der BWL-Studentin zwar nicht, aber dennoch ist das Nachwuchsmodel bis heute sehr erfolgreich. Bereits in der Show machte sie deutlich, dass ihr Glaube an Gott ihr viel Kraft und Stärke gegeben hat. Knapp ein Jahr nach der Teilnahme an der TV-Show von Heidi Klum (48) sprach Ana darüber, wie ihre Gemeinde zu ihrem Werdegang steht!

Im Promiflash-Interview verriet sie, dass ihre Community sie bei ihrer Entscheidung unterstützt hat und offen gegenüber ihrer Teilnahme war: "Ich bin nach wie vor gläubig und meine Gemeinde und viele andere gläubige Menschen sind so stolz, dass ich auch in der Öffentlichkeit zu meinem Glauben stehe." Ana sieht sich als Vorbild für andere jungen Menschen, die ihren Traum verfolgen wollen und ihre Kraft aus dem Glauben zu Gott ziehen.

Außerdem zeigte sich 21-Jährige ziemlich glücklich darüber, dass sie mit ihrem offenen Umgang bei GNTM sich treu bleiben konnte. Sie ist sich sicher, dass sie vielen anderen Menschen damit geholfen hat! "Das macht mich stolz, wenn jemand sich dadurch bestärkt fühlt, an Gott zu glauben. Denn der Glaube hilft mir und schenkt mir Kraft", betonte die Brünette.

Anzeige

Instagram / ana.gntm2021.official Ana Martinović im April 2022

Anzeige

Instagram / ana.gntm2021.official Ana Martinović auf der Fashion Week

Anzeige

Instagram / ana.gntm2021.official Ana Martinović

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de