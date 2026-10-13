"Sehr unsicher": Nelly Noire stichelt gegen Hati Suarez

Zwischen Nelly Noire und Hati Suarez herrscht schon lange dicke Luft, und die Realitybekanntheit legt im Interview mit Promiflash erneut nach, indem sie scharf gegen ihre Erzfeindin austeilt. Dabei nimmt sie vor allem das Auftreten von Hati Suarez in Das Sommerhaus der Stars ins Visier. Vor allem einen Punkt kreidet sie Hati an: "Also, für mich – und eigentlich kann man das relativ gut sagen, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat – ist sie sehr unsicher in allem, was sie macht." Genau diese Unsicherheit habe sich aus Nellys Sicht auch während Hatis Teilnahme an der Krawallshow immer wieder gezeigt. Anlass für die neuen Spitzen sind die ausgestrahlten Szenen rund um die Konflikte zwischen Hati und Alexander Molz (31) sowie die Trennung der beiden vor laufenden Kameras.

Besonders stört sich Nelly daran, wie Hati ihrer Meinung nach mit schwierigen Situationen umgeht. "Immer die Schuld auf andere abwälzen und dann heulen, wenn es nicht funktioniert. Und dann ist man auch immer das Opfer", kritisiert sie. Die Influencerin stellt aber auch direkt klar, dass sie Alexander keineswegs verteidigen will – ganz im Gegenteil: Sein Benehmen nennt sie "super schlimm". Trotzdem findet Nelly, dass bei Hati mit zweierlei Maß gemessen wird. Sie selbst habe damals eine ganz ähnliche Situation durchgemacht, doch das Echo in der Öffentlichkeit sei damals ein völlig anderes gewesen. "Aber ich meine, ich war in der gleichen Situation und über mich wurde sich lustig gemacht. Und das ist so eine Doppelmoral, finde ich", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash.

Hati und Alexander waren als Paar in das "Sommerhaus der Stars" in Bocholt eingezogen. Noch vor dem Finale der Dreharbeiten ging ihre Beziehung in die Brüche, woraufhin Hati die Show vorzeitig verlassen musste. Nur wenige Tage vor Nellys Interview hatte Alexander gegenüber RTL eigene Patzer während der TV-Zeit zugegeben. Im Fokus standen dabei vor allem sein hoher Alkoholkonsum sowie sein respektloses Verhalten gegenüber seiner damaligen Freundin. Rückblickend zeigte sich der Realitydarsteller selbstkritisch und erklärte, er habe Hati in der Beziehung weder als Frau noch als Mensch ausreichend ernst genommen. Bei ihr entschuldigte er sich öffentlich für sein Verhalten.

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Imago Nelly (Nelnoire) bei der Premierenfeier von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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RTL Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026