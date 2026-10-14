Nikolas virale Trauungsreaktion: Das sagt Kim Virginia dazu

Eigentlich sollte es ein romantischer Moment werden – doch die Mimik von Nikola Grey (30) stahl der Zeremonie glatt die Show. Bei Promi Big Brother gaben sich der Realitystar und seine Ehefrau Kim Virginia Grey (31) im Rahmen einer freien Trauung erneut das Jawort. Während der Zeremonie und schon davor schüttelte Nikola allerdings immer wieder den Kopf, riss die Augen weit auf und zog Gesichter, die im Netz prompt zum Meme wurden. Manche User machten sich über seine Reaktion lustig, andere stellten sich sogar die Frage, ob er Kim überhaupt noch einmal heiraten wollte. Nach ihrem Auszug aus dem Container hakt Promiflash bei der Influencerin nach. "Ich kenne ihn und weiß, wie seine Reaktionen gemeint sind. Natürlich ist es lustig und ich kann auch nachvollziehen, warum diese Memes entstanden sind. Ich finde sie selbst witzig, aber ich weiß eben auch, wie er es gemeint hat. Alles halb so wild", lacht die frühere Promis unter Palmen-Kandidatin.

Die Szenen bekam Kim selbst erst in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" zu sehen. Im Interview mit Promiflash beschreibt sie ihre Reaktion folgendermaßen: "Ich dachte mir: 'Echt jetzt?' Weil er so mit dem Kopf geschüttelt hat, weil er es einfach nicht glauben konnte und wir gerade auf dem Bildschirm gesehen haben, was da alles aufgebaut wurde." Viele Zuschauer interpretierten Nikolas Reaktion anders: Sie machten sich Sorgen und behaupteten sogar, dass er zur Trauung gezwungen wurde. Kim winkt das ab: "Das war eher Unglaube darüber, was da Krasses aufgebaut wurde. Was da auf einmal hingestellt wurde, von dem wir gar nichts wussten. Das bedeutete nicht, dass er keinen Bock hatte zu heiraten."

Während Kim von der TV-Hochzeit in höchsten Tönen schwärmt, gibt es einen Haken: Die Promi-BB-Trauung war nicht rechtskräftig. Bei der Pressekonferenz zeigte sich Kim im Beisein von Promiflash sichtlich überrascht. "Ich dachte tatsächlich, dass das anerkannt ist, was wir bei PBB hingelegt haben. Deswegen war ich so geschockt und dachte, das ist eine echte, deutsche, anerkannte Hochzeit, aber Pustekuchen", merkte sie an und überlegte: "Dann müssen wir die wahrscheinlich noch mal nachholen." Einen Termin oder Plan scheint das Paar aktuell aber nicht zu haben. "Ich bin da superoffen, ich möchte einfach jeden Vibe ausleben und habe Lust, das so ein bisschen mit Reisen zu verbinden und Kulturen kennenzulernen", meinte die Reality-TV-Bekanntheit.

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey heiraten bei Promi-BB