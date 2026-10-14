Geschickt eingefädelt? Das sagen Fans zu Kims Promi-BB-Aus

Für Kim Virginia Grey (31) ist das Abenteuer "Promi Big Brother" vorzeitig beendet: An Tag neun schickten die Zuschauer den Realitystar aus dem Container. Unter einem Promiflash-Beitrag zu ihrem Auszug zeigen sich zahlreiche Fans erleichtert und feiern die Entscheidung regelrecht. "Kim endlich!", kommentiert ein User knapp. Andere richten den Blick bereits auf den nächsten Bewohner und wünschen sich, dass auch Kims Ehemann Nikola Grey (30) bald seine Koffer packen muss. "So und jetzt noch den zweiten Pinocchio hinaus!", fordert ein Zuschauer in den Kommentaren. Das sehen allerdings nicht alle so: Eine Nutzerin hätte sich eher den Rauswurf von Nikola gewünscht, hofft aber jetzt, dass der Reality-TV-Star noch lange durchhält. So könne Kim nach ihrem eigenen Exit wenigstens in Ruhe abschalten. Die Kommentarspalten unter dem Post quollen jedenfalls über und zeigten eine klare Meinung.

Doch trotz der ganzen Freude über den Rauswurf gibt es auch kritische Untertöne. Einige Fans glauben nämlich nicht daran, dass der Moment von Kims Auszug reiner Zufall war. Immerhin saßen genau an diesem Abend ihre Erzrivalen Leyla Heiter (30) und Mike Heiter (34) in der anschließenden Late-Night-Show. Für viele Zuschauer riecht das stark nach Absicht: Sie vermuten, dass die Macher das Ganze bewusst so eingefädelt haben, um Kim direkt nach ihrem Aus mit dem Paar zu konfrontieren. "Geschickt eingefädelt, vor der Nominierung zu verkünden, dass Leyla und Mike bei der Late-Night-Show da sein werden. Das wollten natürlich die Zuschauer sehen", heißt es unter dem Promiflash-Beitrag. Ein anderer Nutzer wird noch deutlicher: "Das ist doch getürkt, kann mir doch keiner erzählen, dass es so ein Zufall ist." Weitere Kommentare führen Kims geringe Unterstützung direkt auf die angekündigte Anwesenheit der beiden zurück und bezeichnen das Aufeinandertreffen als "vorprogrammiert".

Und genau so kam es nach dem Rauswurf dann auch: In der Late-Night-Show traf Kim direkt auf Leyla und Mike – und die dicke Luft eskalierte sofort in einen handfesten Zoff. Schon bevor Kim das Studio betrat, stellte Leyla klar, dass sie absolut nicht vorhatte, sanft mit ihr umzugehen. Vor den Kameras warf das Paar Kim vor, alte Storys komplett verdreht zu haben, und verlangte lautstark ein Geständnis. Der größte Streitpunkt war Kims Behauptung aus der Vergangenheit, sie sei mal von Mike schwanger gewesen. Der Reality-TV-Star stritt das vehement ab und betonte noch einmal, dass die beiden nicht mal eine Beziehung hatten. Für Kim bedeutete das Container-Aus damit keine Verschnaufpause: Der seit Längerem schwelende Konflikt mit Leyla und Mike brach direkt im Studio erneut auf.

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