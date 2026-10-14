Kaffee mit Leyla nach PBB-Drama: Kim Virginia wäre "offen"

Nach dem hitzigen Aufeinandertreffen mit Leyla Heiter (30) bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" zeigt sich Kim Virginia Grey (31) eher versöhnlich. Ihre Erzrivalin hatte Kim nach ihrem Exit bei Promi Big Brother live zur Rede gestellt – und schlug einen scharfen Ton an. Moderator Jochen Bendel (58) unterbrach das Gespräch der beiden Frauen sogar. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash erklärte Kim nun, was nach der Show passierte: "Wir haben nach der Sendung nicht noch einmal ausführlich miteinander gesprochen."

Die Rivalität der Reality-TV-Bekanntheiten startete schon während ihrer gemeinsamen Teilnahme am Dschungelcamp Anfang 2024. Dass Leyla während der Liveshow auf Angriff ging, winkt Kim im Beisein von Promiflash ab: "Ich finde, zwischen Leyla und mir ist schon seit sehr langer Zeit alles geklärt." Sie schlug sogar vor, dass beide sich zusammensetzen könnten. "Wenn sie allerdings noch Gesprächsbedarf hat, bin ich offen dafür", merkte Kim an. Auch für ihren Ex-Flirt und Leylas Ehemann Mike Heiter (34) fand Kim zahme Worte: "Ich war total entspannt, die zwei zu treffen. [...] Ich habe nur gemerkt, dass da viele Emotionen bei den beiden hochgekocht sind. Ich habe die Emotionalität nicht so ganz verstanden."

Doch in der Late-Night-Show ging es nicht nur um alte Dschungelcamp-Sticheleien. Vor laufender Kamera kam auch eine frühere Lüge von Kim wieder hoch: Mike stellte klar, dass Kim damals behauptet habe, von ihm schwanger gewesen zu sein. "Da weiß ich ja, dass das nicht sein kann. Das können wir aus der Welt schaffen, das stimmt nicht. Wir waren auch nie zusammen", meinte er. Kim widersprach nicht, sondern räumte die Behauptung knapp ein: "Ja, das kann sein." Als das Thema auf ihre jüngste Schwangerschaft kam, artete die Diskussion komplett aus.

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RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

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Imago Leyla und Mike Heiter, Frankfurt, Juli 2026

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RTL Leyla Lahouar, Kim Virginia Hartung, Mike Heiter, David Odonkor, Felix von Jascheroff