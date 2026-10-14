Nico Legat polarisiert: Laura rechnet mit Sommerhaus-Fans ab

Nach der achten Folge von Das Sommerhaus der Stars hagelt es Kritik für Nico Legat (28) ... Und seine Freundin Laura Parrinello hat genug – allerdings nicht von ihrem polarisierenden Partner. In ihrer Instagram-Story stellte sie sich demonstrativ hinter den Realitystar und richtete deutliche Worte an die Zuschauer. Ihr zentraler Vorwurf: In der Show habe sich eine Allianz gegen Nico und andere vermeintlich schwächere Kandidaten gebildet. "Sie mobben als Gruppe die 'Schwächeren' und fühlen sich dabei stark ... jedoch nur in der Gruppe, keiner kam alleine auf Nico zu und hat ihm gesagt, dass er Scheiße ist ... Keiner", schrieb sie. Auch die Fans der Sendung bekamen ihr Fett weg. Diese würden laut Laura vorschnell urteilen, obwohl sie lediglich ausgewählte Szenen zu sehen bekämen. Was sich konkret hinter den Kulissen abgespielt habe, bekäme das Publikum ja gar nicht zu sehen.

Besonders wichtig war Laura ein Punkt: Der Nico, den das Publikum im Fernsehen sieht, sei nicht der Mann, mit dem sie ihren Alltag teilt. "Nico ist nicht ein Prozent im privaten Leben so, wie er sich im TV zeigt!", stellte sie via Instagram klar. Reality-TV-Teilnehmer würden für bestimmte Rollen gebucht – und vor der Kamera werde erwartet, dass sie ihrem Ruf gerecht würden. Dass die gezeigten Szenen ihre Beziehungsdynamik in ein schlechtes Licht rücken, räumte sie ein. Die extremen Bedingungen im "Sommerhaus" hätten allerdings alle Beteiligten an ihre Grenzen gebracht. Geweint habe sie dort nie wegen Nico, sondern wegen anderer Menschen vor Ort. Den einen oder anderen unpassenden oder gar groben Spruch ihres Partners habe sie schlicht aus Erschöpfung nicht an sich herangelassen – sie sei im "Überlebensmodus" gewesen. "Ich will niemanden davon überzeugen, dass ich glücklich in meiner Beziehung mit Nico bin, denn es ist UNSERE Beziehung und Einfluss von außen hat hier keinen Wert!!", betonte sie.

Für besonders viel Gesprächsstoff hatte in Folge acht eine Auto-Challenge in Bocholt gesorgt. Nico saß mit verbundenen Augen am Steuer, während Laura ihn durch einen Parcours lotsen sollte. Als die Aufgabe nicht wie erhofft lief, verlor er die Geduld, suchte die Schuld nur bei seiner Partnerin und ließ mehrfach abwertende Aussagen über Frauen allgemein fallen. Auch nach dem Spiel setzte er seinen lautstarken Ausbruch vor den anderen Paaren fort. Laura machte in ihrer Instagram-Story deutlich, dass sie mit dem Umgang in ihrer Partnerschaft selbst zurechtkommen müsse. Selbst wenn Nico sie anschreie, kleinmache oder gröber werde, sei das ihre persönliche Angelegenheit und nicht die der Zuschauer. Für sie sei es schlicht unverständlich, warum sich Fremde von wenigen gezeigten Minuten ihrer Beziehung derart provozieren lassen. Die Fernsehbilder hätten mit Nicos Privatleben schließlich nichts zu tun.

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RTL Laura und Nico, "Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Nico Legat und Laura im "Sommerhaus der Stars" 2026