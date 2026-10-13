"Ihr könnt nichts": Nico flucht im Sommerhaus über Frauen

In der achten Folge von Das Sommerhaus der Stars verliert Nico Legat (28) komplett die Fassung. Bei einer Auto-Challenge in Bocholt wird es für den Realitystar und seine Freundin Laura Parrinello zur Belastungsprobe: Mit verbundenen Augen muss er sich am Steuer durch einen Parcours manövrieren, während Laura ihn navigiert. Doch schon kurz nach dem Start verliert er offenbar die Geduld und gibt nicht nur seiner Partnerin die Schuld an den Schwierigkeiten, sondern äußert sich auch abfällig über Frauen im Allgemeinen. "Frauen im Auto. Navigieren, ihr könnt nichts. Geht hinter den Herd alle", brüllt er in der Show. Auch nach dem Ende des Spiels ist von Beruhigung keine Spur. Vor der versammelten Gruppe legt Nico mit einer weiteren frauenfeindlichen Tirade nach: "Ihr könnt nichts, ihr Frauen. Ihr könnt alle nichts außer kochen und blöde Schei*e labern." Der Ausbruch sorgt für Empörung und rückt vor allem seinen Umgang mit Laura während der Challenge in den Mittelpunkt.

Während der Aufgabe steigert sich der Realitystar immer weiter in seinen Frust hinein. Hätten Nico und Laura die Rollen getauscht, so seine Behauptung, wären sie innerhalb von zwei Minuten am Ziel gewesen. Die TV-Newcomerin selbst reagiert auf die Ausfälle ihres Partners demütig – und auch nach dem Ende der Challenge zeigt Nico keinerlei Einsicht. Doch nicht nur bei diesem Paar sorgt die Prüfung für dicke Luft. Auch bei Anna Lisson und Tano Milingi läuft es alles andere als reibungslos. Tano macht seiner Partnerin Vorwürfe: "Du kannst es nicht. […] Du kannst nicht so gut Auto fahren." Anna weiß darauf allerdings eine schlagfertige Antwort und stellt nüchtern klar: "Ich bin ja auch nicht gefahren, du bist ja Auto gefahren." In den vergangenen Folgen zeigten sich die beiden Are You The One?-Bekanntheiten harmonisch in ihrer Beziehung. Diskussionen wurden schnell beendet.

Nico polarisiert seit seinem ersten Auftritt im Sommerhaus mit seiner Art. Und es blieb nicht nur bei Macho-Sprüchen: In der Show gab er sogar zu, Laura bereits betrogen zu haben. Umso mehr dürfte viele Zuschauer interessieren, wie Laura privat mit der Situation umgeht. Vor einer Woche kommentierte Laura das Thema überraschend gelassen. In einer Instagram-Fragerunde machte sie klar, dass sie keine Angst vor weiterer Untreue gehabt habe und betonte: "Da wir zu dem Zeitpunkt noch in keiner festen Beziehung waren, hat jeder sein eigenes Ding gemacht." Dazu sagte sie auch: "Also nein: Ich habe keine Angst davor. Unsere Beziehung ist mittlerweile so gefestigt, wir kennen uns in- und auswendig und vertrauen uns." Und auf die direkte Frage eines Fans, ob sie nicht sehe, "wie schlimm dich Nico behandelt", antwortete sie erst ironisch und dann deutlich: "Ich stehe drauf. Nein, Spaß. Er ist privat ganz anders."

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