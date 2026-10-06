Fremdgeh-Skandal: So steht Laura wirklich zu Nico Legat

Laura Parrinello hat keine Angst davor, von ihrem Partner Nico Legat (28) künftig betrogen zu werden. Das stellte der Reality-Neuling jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram unmissverständlich klar. Auslöser für die neugierige Frage eines Followers liegt in der Vergangenheit: Bei den Dreharbeiten zum Format "Prominent verwandt" ließ sich Nico auf ein Techtelmechtel mit Ex-GNTM-Kandidatin Anya Elsner (22) ein, obgleich er und Laura sich damals bereits nähergekommen waren. Bedenken, ihr Liebster könne sie in der Zukunft auf ähnliche Weise hintergehen, hat Laura heutzutage jedoch keine mehr, da sich ihr Verhältnis grundlegend gewandelt habe. Das Paar führe mittlerweile eine gefestigte Beziehung, kenne sich durch und durch und baue auf gegenseitiges Vertrauen. Ein Grund, das gemeinsame Glück dauerhaft anzuzweifeln, sei der damalige Ausrutscher für sie jedenfalls nicht.

Gleichzeitig erläutert Laura, weshalb sie Nicos früheres Verhalten deutlich gelassener sieht als manche Außenstehende. Zum damaligen Zeitpunkt seien die beiden schlichtweg noch kein festes Paar gewesen, weshalb jeder eigenverantwortlich gehandelt habe. Weiter erklärte sie dazu: "Da wir zu dem Zeitpunkt noch in keiner festen Beziehung waren, hat jeder sein eigenes Ding gemacht. Mein Gedanke ist auch, da gehören immer zwei zu. Also nein: Ich habe keine Angst davor. Unsere Beziehung ist mittlerweile so gefestigt, wir kennen uns in- und auswendig und vertrauen uns, auch wenn es sich für die Leute draußen komisch und naiv anhört, es ist eine Partnerschaft und zu Partnern gehören nur zwei." Vorwürfe, sie blicke zu naiv auf die frühere Affäre, weist sie damit entschieden zurück. Für sie stehe schlicht die aktuelle Exklusivität im Vordergrund.

Neben dem Thema Untreue musste sich Laura auch unbequemen Kommentaren zu Nicos allgemeinem Auftreten stellen. Ein Fan erkundigte sich unverblümt: "Siehst du nicht, wie schlimm dich Nico behandelt, oder magst du das so?" Den Vorhalt parierte sie erst mit einem Schmunzeln, ehe sie klar schilderte: "Ich stehe drauf. Nein, Spaß. Er ist privat ganz anders. Jeder, der ihn kennt, sei es meine Familie oder meine Freunde, die wissen wie er eigentlich zu mir ist, und das ist das Wichtigste", hielt Laura fest. Das Bild, das Nico in der Öffentlichkeit hinterlässt, sei für sie nebensächlich. Entscheidend bleibe das Miteinander abseits der Kameras, wo auch ihr engstes Umfeld mitbekomme, wie liebevoll ihr Partner in Wahrheit mit ihr umgehe.

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