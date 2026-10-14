Samira & Serkan überraschen mit gemeinsamem Podcast-Comeback

Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet: Samira Yavuz (32) und Serkan Yavuz (33) sitzen erstmals seit langer Zeit wieder gemeinsam vor dem Podcast-Mikrofon. Die beiden getrennten Realitystars haben sogar gleich zwei Folgen zusammen aufgenommen – eine für Serkans Podcast "unREAL" und eine weitere für Samiras Format "Main Character Mode". Zuletzt hatten die beiden Anfang Februar 2025 eine reguläre gemeinsame Folge ihres früheren Podcasts "Badass Reality – mit Samira & Serkan" veröffentlicht. Entsprechend ungewohnt ist die Situation nun für Samira. "Ich bin auch slightly aufgeregt", gesteht sie zu Beginn von "unREAL". Dass die Ex-Partner öffentlich nur noch selten gemeinsam zu sehen sind, bedeutet allerdings nicht, dass sie sich privat aus dem Weg gehen. "Wir unternehmen tatsächlich viel", verrät Samira.

In den Gesprächen wird deutlich, wie sehr sich der Umgang der beiden inzwischen verändert hat. Während ihrer Beziehung gerieten sie mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten immer wieder aneinander. Vor allem Samiras spontane Art und Serkans Bedürfnis, alles im Voraus zu planen, sorgten für Reibereien. Heute sieht er vieles gelassener und räumt ein, damals ziemlich festgefahren gewesen zu sein. "Früher dachte ich mir, es gibt nur diese Struktur, wie ich es mache. Just in time, alles perfekt, anders gibt's nicht. Aber das war falsch natürlich", erklärt er in "unreal". Auch Samira blickt offen auf ihre gemeinsame Vergangenheit zurück: "Ich habe die beste Zeit meines Lebens mit dir gehabt, aber ich habe auch die beschissenste Zeit meines Lebens mit dir gehabt." Trotz allem ist sie überzeugt, dass sich ihre Wege kreuzen mussten. Beide hätten durch ihre Beziehung viel über sich selbst gelernt.

Kennengelernt hatten sich Samira und Serkan 2021 bei Bachelor in Paradise. Aus dem TV-Flirt wurde eine Beziehung, später folgten die Hochzeit und zwei gemeinsame Töchter. 2025 ging ihre Ehe schließlich in die Brüche. Danach durchlebten die beiden eine schwierige Phase, in der sie zeitweise nicht einmal mehr direkt miteinander sprachen. Mittlerweile verstehen sie sich wieder deutlich besser und verbringen auch abseits der Mikrofone Zeit zusammen. Zuletzt besuchten sie gemeinsam eine Comedyshow von Özcan Coşar, für die Serkan seine Ex-Frau mit einem seiner beiden Tickets eingeladen hatte. Dass die beiden nun auch wieder gemeinsam podcasten, zeigt, wie viel sich seit ihrer Trennung zwischen ihnen verändert hat.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, August 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026