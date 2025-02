Samira verrät den Grund für die Trennung von Serkan Yavuz

Zwischen Samira (31) und Serkan Yavuz (31) ist alles aus. Das verriet die Influencerin ihren Fans bereits vor wenigen Tagen. Nun erklärt sie im Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira", den sie zuvor mit ihrem Ex gemacht hatte, wie es zu der Trennung kam. Obwohl die TV-Bekanntheit keine Einzelheiten verraten will, berichtet sie: "Eine Sache, die schon fast normal ist, in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert." In einem Streitgespräch habe ihr Ex-Partner gestanden, fremdgegangen zu sein.

Daraufhin begaben sich Samira und Serkan in eine Paartherapie, die anfänglich auch zu funktionieren schien. "Serkan ist so einer, der sagt: 'Ich muss etwas verändern.' Und dann fängt er in der Sekunde damit an", lobt die Brünette den Vater ihrer Kinder in ihrem Podcast. Allerdings kam es kurz darauf zu einem weiteren Vertrauensbruch, den sie nicht ignorieren konnte. "Es hat gescheppert und es war für mich nicht mehr möglich, diese Beziehung weiterzuführen", stellt die 31-Jährige klar. Die Gerüchte, dass Serkans Seitensprünge irgendetwas mit Laura Maria Lettgen zu tun haben, bestreitet sie weiterhin.

Samiras Noch-Ehemann hat sich zu den Schlagzeilen bislang nicht geäußert. Die zwei ehemaligen Turteltauben wurden 2021 bei den Dreharbeiten zu Bachelor in Paradise ein Paar und gaben ihren Fans im Netz viele Einblicke in ihren Beziehungsalltag. 2022 wurden sie Eltern der kleinen Nova Skye Sya und zwei Jahre später kam ihre zweite Tochter Valea Yaël Roya auf die Welt.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

