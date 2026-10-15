Gabriela Alves zog für Fame-Fighting-Vorbereitung sogar um

Für ihren bevorstehenden Boxkampf bei Fame Fighting 4 nimmt Gabriela Alves einiges auf sich. Am 17. Oktober trifft sie auf Realitystar Brenda Brinkmann (23) und hat für die Vorbereitung sogar vorübergehend ihre Heimatstadt verlassen. Wie sehr sich ihr Alltag dadurch verändert hat, verriet sie nun im Gespräch mit Promiflash. "Ich trainiere seit anderthalb Monaten. Ich hab schon gar keine Zeitwahrnehmung mehr. Ich bin extra von meiner Heimatstadt nach Düsseldorf gezogen fürs Training", erklärte Gabriela. Ihr sportliches Ziel hat derzeit offenbar oberste Priorität, doch die intensive Vorbereitung fordert auch ihren Tribut. "Also, ich war seitdem auch nicht mehr zu Hause. Hab nur geboxt, mich total darauf fokussiert und hab jetzt auch total Heimweh", gestand die Reality-TV-Bekanntheit. Bis zum Kampf gegen Brenda will sie dennoch alles geben, damit sich die vergangenen Wochen im Ring auszahlen.

Die vergangenen Wochen waren für Gabriela von einem strengen Trainingsplan geprägt, bei dem kaum Platz für etwas anderes blieb. Doch trotz der intensiven Vorbereitung weiß die Reality-TV-Bekanntheit, dass sich nicht alles für den großen Abend planen lässt. Wie sie mit der besonderen Atmosphäre vor dem Kampf umgehen wird, kann sie selbst noch nicht einschätzen. "Ich hoffe nicht, dass ich nervös bin, aber ich glaube schon", verriet sie im Gespräch. Allerdings macht sich Gabriela deshalb keinen allzu großen Kopf, schließlich gehört eine gewisse Anspannung für sie zu einem solchen Wettkampf dazu. "Und ich glaube, das ist auch normal. Und alle werden nervös sein", fügte sie hinzu. Ob sie ihre Aufregung am 17. Oktober tatsächlich im Griff hat, wird sich spätestens beim Einzug in den Ring zeigen.

Am 17. Oktober wird die Grugahalle in Essen zum Schauplatz von "Fame Fighting 4". Bei dem Event treten zahlreiche bekannte Gesichter aus der Reality-TV-Welt gegeneinander an, darunter auch Gabriela und Brenda. Die beiden wollen ihre persönlichen Differenzen nicht hinter verschlossenen Türen klären, sondern vor Publikum im Boxring austragen. Ihre Begegnung gehört zu einer Reihe von Duellen, deren Paarungen im Vorfeld nach und nach bekannt gegeben wurden. Dabei geht es für die Teilnehmer nicht nur darum, ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Auch persönliche Rivalitäten sorgen bei einigen Begegnungen für zusätzliche Spannung.

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Imago Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Brenda Brinkmann und Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting 4 Promiboxen im Atlantic Hotel Essen

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Imago Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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