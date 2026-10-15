Nikola Grey klärt auf: Es gab laut ihm kein NDA vor Promi-BB

Während Nikola Grey (30) im Promi Big Brother-Container hockte, machten Spekulationen die Runde: Hatte der Influencer vor seinem Einzug etwa eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben? Immer wieder hieß es, ein sogenanntes NDA mit seiner Partnerin Kim Virginia Grey (31) könnte der Grund dafür gewesen sein, dass der Realitystar bei heiklen Themen auffällig wenig verriet. Gegenüber Promiflash stellt Nikola nun klar, dass an diesen Gerüchten nichts dran ist. "Dazu möchte ich sagen, dass es zwischen uns beiden keine solchen Verträge gibt. Das ist definitiv nicht der Fall", betont er lachend. Seine Zurückhaltung vor den Kameras sei demnach nicht auf eine geheime Abmachung mit seiner Liebsten zurückzuführen. Einen Maulkorb, der ihm bestimmte Aussagen im TV-Container verboten hätte, habe es seinen Worten zufolge zu keinem Zeitpunkt gegeben.

Jasmin Herren (47) und Carina Spack (30) erklärten in "Promi Big Brother – Die Late Night Show", sie hätten gerne mehr über Nikola erfahren – und zwar losgelöst von Kim. Denn im Netz warf man seiner Frau vor, ihm nicht zu erlauben, zu viel Privates auszuplaudern. Genau diesem Eindruck widerspricht der Realitystar im Promiflash-Interview. "Ich würde sagen, dass ich ungefähr 90 Prozent meiner Zeit im 'Promi Big Brother'-Haus ohne Kim verbracht habe", stellt er klar. Dass er die Show am zehnten Tag verlassen musste, bedauert er zwar – trotzdem ist er überzeugt, dass das Publikum ihn besser kennenlernen konnte. "Trotzdem denke ich, dass sich die Zuschauer ein Bild von mir machen konnten. Ich bin ein echter Mensch und habe mich dort komplett geöffnet – wirklich absolut", erklärt das frühere Model.

Für Gesprächsstoff sorgte jüngst außerdem ein ganz anderes Thema: die gemeinsame Familienplanung. Zuvor hatte der Realitystar auf Instagram erklärt, dass er und Kim weiterhin eine Familie gründen möchten. Entsprechend groß war das Interesse an einem aktuellen Stand – und an der Frage, ob das Paar angesichts der heftigen Kritik eine Babyreise öffentlich teilen wird. Hier zieht Nikola im Gespräch mit Promiflash allerdings eine klare Grenze: "Auf dieses Thema möchte ich nicht eingehen." Weitere Details zur Familienplanung behält das Paar damit vorerst für sich. Dafür kündigten beide aber ein Videostatement für die Zukunft an, in dem sie wohl mit einigen Spekulationen der Vergangenheit aufräumen wollen.

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Juli 2026