Matthias Reim erlebt Horror wegen Ärzte-Fehler

Ein Routinetermin beim Arzt wurde für Matthias Reim (68) zu einem echten Schreckmoment. Auf einem Röntgenbild seiner Lunge entdeckten die Mediziner einen auffälligen Schatten und konnten zunächst nicht sagen, ob dieser harmlos oder ein Hinweis auf eine ernsthafte Erkrankung war. Im "SWR4-Promitalk" erinnerte sich der Sänger an die Worte seines behandelnden Arztes, die ihn völlig aus der Bahn warfen: "Wir müssen ins CT, weil da ist irgendwas. Das kann jetzt gutartig sein, bösartig – da ist was." Plötzlich stand der Verdacht auf Lungenkrebs im Raum. Bis zur nächsten Untersuchung musste der Musiker mit der Ungewissheit leben und bangte um seine Gesundheit und die Zukunft mit seiner Familie. Erst die Computertomografie brachte Erleichterung: Matthias war gesund, und der auffällige Schatten hatte eine ganz andere Ursache.

In der Nacht vor dem CT fand Matthias keinen Schlaf. "Wie das im Kopf rattert!", beschrieb der Sänger die Gedanken, die ihn bis zur Klärung des Befunds nicht losließen. Nach der Entwarnung konnte er auch erklären, was hinter dem vermeintlichen Lungenschatten steckte: "Es war ein Fehler auf dem Röntgenbild, eine Spiegelung." Der Schreck brachte ihn allerdings nicht dazu, ganz mit dem Rauchen aufzuhören. Offen gab der bekennende Raucher zu, wie er auf die gute Nachricht reagierte: "Dann bin ich erst mal ins Auto und habe mir eine Zigarette angezündet." Dass ihn seine Gesundheit auch unabhängig von diesem Vorfall beschäftigt, daraus macht der Musiker kein Geheimnis. Er bezeichnet sich selbst als Hypochonder und lässt regelmäßig sein Herz untersuchen: "Ich gehe alle drei Monate zum Kardiologen."

Während der Ungewissheit kreisten Matthias' Gedanken vor allem um seine jüngste Tochter Zoe. Die Vierjährige ist noch klein, und der Sänger fragte sich, wie viel gemeinsame Zeit ihm mit ihr wohl noch bleiben würde. "Schaff ich's noch 20 Jahre? Oder bin ich dann schon weg?", schilderte er seine Ängste. Zoe stammt aus der Beziehung mit seiner 32 Jahre jüngeren Partnerin Christin Stark (36). Wie viel ihm seine Tochter bedeutet, machte Matthias mit einem Satz deutlich: "Für sie bin ich das Allergrößte auf der Welt." Auch zu seinem erwachsenen Sohn Julian Reim (29) hat der Schlagerstar ein enges Verhältnis. Der Nachwuchsmusiker begleitet seinen Vater regelmäßig auf Tour. Obwohl die beiden nicht zusammenleben, verbringen sie dadurch viel Zeit miteinander und stehen gemeinsam auf der Bühne.

Anzeige Anzeige

ActionPress Matthias Reim, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Reim und Christin Stark

Anzeige Anzeige

ActionPress Matthias Reim und Julian Reim, 2023