Nightwish trennt sich nach 14 Jahren von Sängerin Floor

Paukenschlag in der Metal-Szene: Nach 14 gemeinsamen Jahren auf der Bühne trennen sich die finnische Band Nightwish und ihre Frontfrau Floor Jansen (45). Über Instagram verkündeten beide Seiten das Ende der Zusammenarbeit mit überraschend versöhnlichen Tönen. "Nach sorgfältiger Überlegung haben wir in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, getrennte Wege zu gehen", heißt es im offiziellen Statement der Musiker. Was 2012 ursprünglich als spontane Aushilfe mitten in einer laufenden Tournee begann, entwickelte sich zu einer prägenden Ära für die Formation. Dennoch zeichnete sich die Entwicklung ab: Der letzte gemeinsame Auftritt liegt bereits über ein Jahr zurück, gefolgt von einer längeren Konzertpause.

Während die künftige Besetzung am Mikrofon der Symphonic-Metal-Giganten vorerst unklar bleibt, hat die Niederländerin bereits Pläne für ihre Zukunft gefasst. "Enden schaffen neue Anfänge – und auch wenn es eine schwere Entscheidung war, glaube ich, dass eine vielversprechende musikalische Reise vor mir liegt", erklärte die Musikerin im Netz. Künftig soll ihre Solokarriere mit einem für 2027 geplanten Album nebst Tournee im Mittelpunkt stehen. Abseits der offiziellen Bekanntmachungen sollen jedoch bereits seit längerer Zeit interne Differenzen zwischen der Sängerin und weiteren Gruppenmitgliedern geschwelt haben.

Besetzungswechsel an der Spitze sind für das finnische Gespann keineswegs ungewöhnlich. 2005 trennte sich die Band von Gründungsmitglied Tarja Turunen, bevor 2012 auch die Zusammenarbeit mit Anette Olzon nach fünf Jahren endete. Als bereits dritte Frontfrau in der rund dreißigjährigen Bandgeschichte verlässt nun auch Floor das Ensemble. Auch während der Auszeit der Band blieb die Musikerin viel beschäftigt, brachte ihr zweites Kind zur Welt und stellte ihr Können unter anderem 2022 in der deutschen TV-Show Sing meinen Song unter Beweis.

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+FOTO Floor Jansen im Dezember 2022

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Imago Nightwish beim Konzert der "Decades: Europe 2018"-Tour in Bratislava

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Getty Images Floor Jansen von Nightwish

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