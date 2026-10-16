Katharina Eisenbluts Freund ging auf Spiele-App fremd

Katharina Eisenblut (32) hat in der Talkshow "deep und deutlich" ein schmerzhaftes Kapitel ihrer Beziehung öffentlich gemacht. Die ehemalige DSDS-Kandidatin verriet, dass ihr Verlobter Dominic sie über eine Spiele-App betrogen habe. Auf seinem Handy entdeckte die Sängerin Nachrichten, die er mit einer anderen Frau ausgetauscht hatte. Zwar sei es nie zu einem persönlichen Treffen gekommen, doch die rein digitale Affäre verletzte Katharina zutiefst. "Es war nur sexuell. Also unangenehm sexuell", erinnerte sie sich an den Inhalt der Chats. Für die Reality-TV-Bekanntheit stellte der heimliche Kontakt einen eindeutigen Vertrauensbruch dar. Trotz der schmerzhaften Entdeckung entschied sie sich letztlich gegen eine Trennung. Stattdessen versucht das Paar inzwischen mithilfe einer Paartherapie, seine Beziehung wieder zu festigen.

Schon vor dem Fund hatte Katharina offenbar geahnt, dass etwas nicht stimmte. Sie habe sogar davon geträumt, dass Dominic sie betrüge. Schließlich kontrollierte sie sein Smartphone, dessen Passwort sie bereits seit drei Jahren kannte. In einer Spiele-App wurde sie auf sein Profil aufmerksam und entdeckte, dass er einer rothaarigen Frau mit großer Oberweite virtuelle Blumen geschickt und anzügliche Nachrichten geschrieben hatte. "Das war wie so ein Wimpernschlag, wo ich das Gefühl hatte: Jetzt verliere ich alles", beschrieb sie den Moment in der Talkshow. Als Katharina ihren Partner mit der Entdeckung konfrontieren wollte, hielt dieser gerade ihre gemeinsame Tochter Emilia auf dem Arm. Deshalb warteten die beiden, bis die Kinder nicht mehr anwesend waren. Dominic habe daraufhin versucht, die Situation zu erklären. "Das bedeutet nichts für mich. Es macht 'nen blöden Eindruck, aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich liebe dich", zitierte Katharina ihren Verlobten. Er habe die andere Frau weder persönlich gekannt noch getroffen, sondern lediglich nach Bestätigung gesucht.

Diese Erklärung änderte für Katharina allerdings nichts an der Schwere des Vertrauensbruchs. "Trotz allem spielt das in meinem Herzen keine Rolle. Für mich ist das Fremdgehen", stellte sie bei "deep und deutlich" klar. Wäre es zu einem körperlichen Seitensprung gekommen, hätte sie die Beziehung nach eigenen Angaben beendet. Doch auch die digitale Affäre hinterließ tiefe Spuren. "Ich hatte mehrere Nervenzusammenbrüche. Ich hab rumgeschrien. Es wurden Teller geworfen", schilderte die Sängerin ihre Reaktion. Besonders in den ersten Wochen habe sie ihrem Partner überhaupt nicht mehr vertrauen können. Trotz allem entschied sich Katharina, Dominic eine zweite Chance zu geben. "Ich hab verziehen, aber nicht vergessen. Die Zeit heilt Wunden", erklärte sie. In der gemeinsamen Paartherapie beschäftigen sich die beiden inzwischen auch mit Dominics Bedürfnis nach Bestätigung, das ihn laut Katharina schon länger begleite. Mittlerweile habe sich ihre Beziehung dadurch sogar auf einer tieferen Ebene weiterentwickelt. "Für mich hat sich die Reise gelohnt, denn heute ist es schon viel besser", zog sie ein positives Fazit.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, August 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic und Katharina Eisenblut, Juli 2025

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Instagram / keepitlikedomi Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihrem Kind, Paris im September 2026