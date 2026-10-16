Redo verrät: Spielt er mit XXL-Teddy auf Kate Merlan an?

Ein überdimensionaler Plüschbär sorgte bei Promi Big Brother für reichlich Gesprächsstoff: René Dost (57), besser bekannt als Redo, zog mit einem XXL-Teddy in den Container ein. Nach seinem Aus am elften Tag nahm der Social-Media-Star den flauschigen Begleiter wieder mit nach Hause. Schnell kursierte im Netz eine besondere Vermutung: Sollte das Plüschtier etwa eine Anspielung auf Kate Merlan (39) und ihren neuen Partner sein? Die Realitybekanntheit hält die Identität des Mannes an ihrer Seite bislang geheim. Sie nennt ihn lediglich "Teddy" und präsentiert ihn öffentlich nicht mit erkennbarem Gesicht, sondern in einem Bärenkostüm. Die Parallele zu Redos Kuscheltier schien für manche also auf der Hand zu liegen. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash räumte Redo nun jedoch mit den Spekulationen auf. Hinter seinem auffälligen XXL-Teddy steckt demnach weder ein versteckter Hinweis auf Kate noch eine Botschaft über deren Beziehung.

Redo und Kate kennen sich zwar schon seit vielen Jahren, doch mit der Wahl seines Begleiters habe diese Bekanntschaft nichts zu tun. Wie der Social-Media-Star bei der Pressekonferenz erklärte, begegneten sich die beiden zu Beginn von Kates Realitykarriere. Damals kümmerte er sich um das Catering bei der TV-Produktion "Newtopia", an der Kate teilnahm. Einen Zusammenhang zwischen seinem Plüschtier und der Reality-Darstellerin oder deren mysteriösem Partner wies er aber deutlich zurück. "Aber der Teddy hat überhaupt nichts mit Kate oder irgendeiner möglichen Beziehung zu tun. Dahinter steckt weder eine Frau noch ein Mann oder sonst irgendjemand", stellte er gegenüber Promiflash unmissverständlich klar. Auch eine eigene heimliche Romanze symbolisiere der Bär somit nicht. Dass sowohl Kates Partner als auch sein Plüschtier den Namen "Teddy" tragen, ist Redos Darstellung zufolge lediglich eine zufällige Überschneidung. Die Erklärung für den ungewöhnlichen Containerbewohner liegt stattdessen in seiner persönlichen Vergangenheit.

Der Teddy hatte für Redo eine ganz persönliche Bedeutung. Das Plüschtier sollte ihm in der ungewohnten Umgebung des Containers Halt und Sicherheit geben – ein Gefühl, das bis in seine Kindheit zurückreicht. "Für mich war der Teddy einfach mein Anker, um in dieses Format zu gehen", erklärte er. Seine Eltern seien damals wegen ihrer Arbeit in der Gastronomie stark eingespannt gewesen und hätten nur wenig Zeit für ihn gehabt. "Ich hatte dann meinen Teddy und meine Cola, stand am Tresen herum und hatte dadurch etwas, das mir Sicherheit gegeben hat", erinnerte sich Redo bei der Pressekonferenz. Genau diese Vertrautheit wollte er mit zu "Promi Big Brother" nehmen. Schließlich habe er vor seinem Einzug weder gewusst, welche Mitbewohner ihn erwarten, noch wie diese mit ihm umgehen würden. "Da war der Teddy für mich etwas Vertrautes, an dem ich mich festhalten konnte", erklärte der Social-Media-Star.

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Joyn René Dost, auch bekannt als Redo, bei "Promi Big Brother"

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Imago Kate Merlan bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig Aachen, Februar 2026

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Joyn / Marc Rehbeck René Redo, Promi-BB-Kandidat 2026