Königin Camillas Kontakt zu Andrew soll Charles schützen

Zwischen Königin Camilla (79) und Andrew Mountbatten-Windsor (66) scheint sich nun ein unerwartetes Bündnis anzubahnen – und das, obwohl ihr Verhältnis über Jahre hinweg als angespannt galt. Eine anonyme Quelle will gegenüber HeatWorld nun sogar wissen, welches Kalkül hinter der neuen Nähe stecken könnte. Demnach soll sich Camilla bewusst eng an Andrew binden, damit dieser keine privaten Details ausplaudert, die der britischen Krone schaden könnten. Die mutmaßliche Annäherung fällt in eine denkbar heikle Phase: Der Bruder von König Charles III. (77) steht wegen seiner früheren Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) und eines weiterhin laufenden Polizeiverfahrens massiv unter Druck.

Laut Cheat Sheet halte Camilla es für klug, Andrew in ihrer Nähe zu behalten. So sei es "weniger wahrscheinlich, dass er mit einem hässlichen Enthüllungsbuch gegen sie alle vorgehen würde". Neue Enthüllungen seien "das Letzte, was sie brauchen", erklärte der Insider und fügte hinzu, Andrew sei "ein Problem, das eindeutig nicht verschwinden wird". Gemeinsame Interessen wie ihre Leidenschaft für Pferde und ihre ähnlichen Erfahrungen in aristokratischen Kreisen sollen die beiden zudem verbinden. Ob hinter der angeblichen Annäherung tatsächlich strategische Überlegungen stecken, ist allerdings nicht bestätigt.

Die Negativserie um Andrew reißt unterdessen nicht ab: Am 19. Februar 2026 wurde Andrew wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt festgenommen. Dabei steht der Vorwurf im Raum, er habe als britischer Handelsgesandter sensible Informationen mit Jeffrey Epstein geteilt. Am 8. Oktober 2026 erklärte der High Court die bei Durchsuchungen verwendeten Beschlüsse für rechtswidrig – beendet sind die Ermittlungen damit aber nicht. Zudem hatte Charles seinem Bruder alle verbliebenen royalen Titel und Ehrungen entzogen. Unterdessen ist Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (67) nach mehreren Monaten Abwesenheit nach Großbritannien zurückgekehrt, wie Cheat Sheet berichtet. Spekulationen über eigene Enthüllungen wies ihr Team zurück. Derzeit sei "kein Buch mit Memoiren" in Arbeit.

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