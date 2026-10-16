Tag 12 bei "Promi Big Brother": Der Luxusbereich schließt

Schluss mit kuscheliger Matratze und warmer Dusche: An Tag zwölf von Promi Big Brother hat der große Bruder den neun verbliebenen Bewohnern eine gehörige Umstellung verordnet. Der Luxusbereich im Haus wird geschlossen – und zwar endgültig. Francesca Morgese, Gedeon Burkhard (57), Maurice Dziwak (28) und Nina Bridney (23) verlieren damit ihre komfortablere Unterkunft im Haus. Sie müssen zu Georgina Stumpf, Nadja Benaissa (44), Axel Schulz (57), Anouschka Renzi (62) und Christian Lell (42) in den deutlich weniger luxuriösen Garten umziehen. Ab sofort lebt damit die komplette Promi-WG gemeinsam auf engstem Raum. Der bisherige Komfort des Hauses ist Geschichte, stattdessen heißt es für alle: zusammenrücken, teilen und aushalten. Dass eine solche Wohnsituation reichlich Konfliktpotenzial mit sich bringt, dürfte dem großen Bruder bei dieser Entscheidung durchaus bewusst gewesen sein.

Bislang war die Wohngemeinschaft bei "Promi Big Brother" klar aufgeteilt. Vier Kandidaten genossen die Annehmlichkeiten im Haus, während fünf Teilnehmer bereits im Garten mit deutlich einfacheren Bedingungen zurechtkommen mussten. Für Gia, Nadja, Axel, Anouschka und Christian bleibt der Wohnort nach der Entscheidung des großen Bruders zwar derselbe. Ruhiger wird es dort allerdings nicht. Der ohnehin begrenzte Platz muss künftig mit der gesamten Gruppe geteilt werden. Immerhin gibt es im Garten eine klare Hierarchie: Boxlegende Axel hat dort die Rolle der Gartenleitung inne und dürfte damit auch beim Verteilen der Schlafplätze ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben. Mit der Schließung des Luxusbereichs fällt die räumliche Trennung zwischen den Bewohnern komplett weg. Alle neun erleben den weiteren Verlauf der Show nun unter denselben Bedingungen – Sonderbehandlung ausgeschlossen.

Wer künftig Schulter an Schulter im Garten campiert, ist eine durchaus bunte Mischung. Mit No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Schauspielerin Anouschka Renzi, Schauspieler Gedeon Burkhard, Boxlegende Axel Schulz und Ex-Bayern-Spieler Christian Lell treffen Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Branchen aufeinander. Dazu kommen die Realitystars Francesca Morgese und Maurice Dziwak, Streamerin Nina Bridney sowie Podcasterin Gia, die auch als Ex-Partnerin von Rapper Sido (45) bekannt ist. Auch beim Alter könnten die Unterschiede kaum größer sein: Die jüngste Bewohnerin Nina ist 23 Jahre alt, Anouschka mit 62 Jahren die älteste der Runde. Das gemeinsame Leben im Garten führt damit nicht nur die zuvor getrennten Wohnbereiche zusammen, sondern auch verschiedene Generationen und Lebenswelten. Rückzugsmöglichkeiten sind im engen Garten nur begrenzt vorhanden, denn ab sofort spielt sich dort der Alltag aller neun Kandidaten ab. "Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live auf SAT.1 oder im Stream auf Joyn.

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn "Promi Big Brother" Mitbewohner am Lagerfeuer

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Joyn Francesca Morgese und Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026